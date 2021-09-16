







Установить ПО государственным организациям рекомендовало Министерство нацбезопасности. Его запустили в марте 2021 года.





Многие местные правительственные учреждения сделали его обязательным для своих сотрудников. Также в интернете жители Китая анонимно жалуются, что им пришлось загрузить приложение, чтобы снять жильё или устроить детей в школу. Иногда установить ПО требуют при оформлении социальных пособий и других документов.





Официально приложение нужно для блокировки подозрительных телефонных звонков и предупреждении о вредоносном ПО. Как выяснилось, у него есть и скрытые инструменты, которые помогают властям отслеживать тех, кто посещает иностранные новостные ресурсы, т. е. попросту говоря, шпионить за гражданами.





Любителей зарубежного контента вызывают на допрос в полицию.





Один из пользователей из Шанхая рассказал The Financial Times, что с ним связалась полиция после того, как он читал новости американской финансовой службы новостей. Представителей властей интересовало, есть ли у него контакты за границей и насколько часто он заходит на зарубежные ресурсы.





Пользователь приложения из провинции Шаньдун рассказал, что полиция звонила ему четыре дня подряд после того, как он посетил сайт «очень опасного зарубежного поставщика информации» — американского новостного агентства Bloomberg.





Как отмечаетс , приложение скачали более чем 200 млн раз.