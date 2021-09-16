В Министерстве по налогам и сборам опровергли информацию о рассылке для индивидуальных предпринимателей. Об этом пишет БелТА.





В интернете, а также в некоторых телеграм-каналах были распространены сведения о том, что якобы от налоговых органов ИП стала приходить рассылка о необходимости регистрации юридического лица для осуществления предпринимательской деятельности.





- Данная информация не соответствует действительности. Рассылки с подобной информацией налоговые органы не делали, - прокомментировали в ведомстве.



