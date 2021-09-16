



Беларусь в рейтинге экономической свободы, который ежегодно готовит канадский Институт Фрейзера, в последние годы штормит.





В рейтинге Economic Freedom of the World 2018 года Беларусь занимала 123-ю строчку. В рейтинге 2019 года переместилась на 99-е место. В списках за 2020 год страна оказалась на 114-й позиции. В 2021 году у нее 88-е место. Всего в рейтинге рассматривается 165 стран.





Отметим, рейтинг обычно основывается на данных с двухлетнем опозданием. Так в основу рейтинга 2020 года легли показатели экономик мира за 2018 год. Соответственно, в основу отчета за 2021 год попали имеющиеся данные 2019, допандемийного года.





Economic Freedom of the World оценивает государственные расходы, монетарную политику, международную торговлю, правовую систему и регулирование. Показатель Беларуси в последнем рейтинге составил 6,88 баллов из 10 возможных. Выше и ниже Беларуси разместились Барбадос и Таиланд.





У большинства стран-соседей лучшие результаты. Так Литва в рейтинге заняла 8-е место, Латвия - 20-е, Польша - 75-е. У юго-восточных соседей показатели хуже. Россия заняла 100-е место, в Украина - 129-е.





Наиболее свободные экономики, занявшие верхние строчки рейтинга, – Гонконг, Сингапур, Новая Зеландия, Швейцария и Грузия.





Десять стран с самым низким рейтингом: Центральноафриканская республика, Демократическая Республика Конго, Сирия, Республика Конго, Иран, Зимбабве, Алж� �, Ливия, Судан и, наконец, Венесуэла.





Вместе с тем, как поясняют составители рейтинга, в этом году, предположительно из-за пандемии коронавируса, Всемирный банк еще не опубликовал новый отчет «Ведение бизнеса» и «Мировой экономический отчет», а Всемирный экономический форум решил не публиковать новые рейтинги в своем отчете о глобальной конкурентоспособности. В итоге представители Института Фрейзера не смогли полностью обновить многие компоненты в рейтинге экономической свободы.