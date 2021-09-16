«Определены заказчик строительства, генеральная проектная и подрядная организации. Установлены меры по разработке, восстановлению (корректировке) проектной, а также иной необходимой для завершения строительства объекта документации. Кроме того, предусматривается предоставление заказчику ссуды за счет средств бюджета Минска», - говорится в официальном комментарии к документу.





Разрешено увеличить объем строительства объекта за счет возведения дополнительных секций, этажей и многоквартирного жилого дома в границах улиц Щорса - Р.Люксембург - Лермонтова - 2-й Землемерной при условии, что денежные средства, составляющие чистую прибыль заказчика, будут направляться на завершение строительства объекта.





Для защиты интересов владельцев жилищных облигаций, удостоверивших внесение денежных средств на строительство определенного размера общей площади жилого и (или) нежилого помещения в составе объекта (их правопреемников, наследников), предусмотрено предоставление первоочередного права на заключение с заказчиком договоров создания объектов долевого строительства жилого и (или) нежилого помещения в составе объекта.



