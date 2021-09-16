«Введение международных санкций требует глубокого анализа правовых отношений с компаниями, в отношении которых они введены. Эта проверка занимает много времени и пока еще не завершена. Поэтому с целью непреднамеренного нарушения международного законодательства было принято решение приостановить заказ продукции, производство которой регулировалось прежними контрактами», — отметили в компании.



