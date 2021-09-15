Регулятор сообщает, что в августе 2021 года годовой прирост потребительских цен составил 9,8%. Напомним, что таким же был годовой прирост в июле, а в июне немного больше — 9,9%. Смотрим топ-5 товаров и услуг, на которые свободные и регулируемые цены в августе (в годовом выражении) росли быстрее всего.





Регулятор уточняет, что относительно июля 2021 года потребительские цены в августе выросли на 0,18%.





По данным обзора Нацбанка, максимальные и минимальные темпы прироста свободных цен и тарифов в августе 2021 года в годовом выражении составили:





Фото с сайта Нацбанка

В топ-5 товаров и услуг, на которые регулируемые цены в августе (в годовом выражении) росли быстрее всего, вошли:





лекарства,

услуги по охране жилищ,

услуги пассажирского транспорта,

топливо,

табачные изделия.





Максимальные и минимальные темпы прироста регулируемых цен и тарифов в августе 2021 года в годовом выражении составили:





Фото с сайта Нацбанка









Минимальные темпы прироста регулируемых цен и тарифов в августе в годовом выражении отмечены на такие товары и услуги:





страхование легкового автотранспорта,

дрова,

торф,

услуги высшего образования,

услуги связи.



