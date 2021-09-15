Что вошло в топ самых быстро дорожаемых товаров и услуг. Обзор
Национальный банк Беларуси в свежем обзоре инфляции приводит данные по росту цен на товары и платные услуги за август.
Регулятор сообщает, что в августе 2021 года годовой прирост потребительских цен составил 9,8%. Напомним, что таким же был годовой прирост в июле, а в июне немного больше — 9,9%. Смотрим топ-5 товаров и услуг, на которые свободные и регулируемые цены в августе (в годовом выражении) росли быстрее всего.
Регулятор уточняет, что относительно июля 2021 года потребительские цены в августе выросли на 0,18%.
По данным обзора Нацбанка, максимальные и минимальные темпы прироста свободных цен и тарифов в августе 2021 года в годовом выражении составили:
Фото с сайта Нацбанка
В топ-5 товаров и услуг, на которые регулируемые цены в августе (в годовом выражении) росли быстрее всего, вошли:
лекарства,
услуги по охране жилищ,
услуги пассажирского транспорта,
топливо,
табачные изделия.
Максимальные и минимальные темпы прироста регулируемых цен и тарифов в августе 2021 года в годовом выражении составили:
Фото с сайта Нацбанка
Минимальные темпы прироста регулируемых цен и тарифов в августе в годовом выражении отмечены на такие товары и услуги:
страхование легкового автотранспорта,
дрова,
торф,
услуги высшего образования,
услуги связи.
20:41 15/09/2021
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