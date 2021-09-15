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Сколько стоят домены belta.by, onliner.by и других популярных сайтов в Байнете?

Оценка от экспертов HostFly.by. Эксперты компании HostFly.by попросили крупных беларуских и российских домейнеров провести независимую оценку стоимости доменных имен популярных в Беларуси сайтов.

Сколько стоят домены belta.by, onliner.by и других популярных сайтов в Байнете?
От специалистов требовалось определить «чистую» стоимость только одного доменного имени, без учета цены всего бизнеса компаний и бренда.

В Байнете подобная оценка ранее не проводилась, поэтому эксперты опирались на свой опыт и показатели сайтов в других секторах глобальной сети. При оценке доменного имени участники экспертизы в первую очередь учитывали SEO-показатели, которые очень сильно повышают стоимость имени. В список вошли самые посещаемые ресурсы .BY за 2021 год по данным Gemius и Alexa. Показатели SEO измерялись при помощи сервиса ahrefs.com.

«Успешность бизнеса в Байнете можно измерять разными инструментами, оценивать посещаемость сайтов, качество аудитории или суммарные продажи. Однако не стоит забывать и про рост ценности доменного имени, которое иногда компании покупают в ходе аукционов за внушительные суммы. Правда, в нашем текущем списке компании, которые зарегистрировали доменные имена на старте, на общих основаниях и за годы работы увеличили их стоимость в несколько раз. Мы бы хотели акцентировать внимание на том, что не учитывают различные рейтинги и системы оценки — рост ценности доменов и их влияние на общих успех бизнеса», — сказал руководитель проекта HostFly.by Александр Хмыль.

Самое дорогое имя в Байнете по оценке международных экспертов принадлежит информационному агентству Белта, на втором месте - onliner.by, на третьем - Беларусбанк.

belta.by

Начал работать: в 2002 году  (год указан в реестре).

Стоимость при покупке: $51

Ориентировочная стоимость сегодня: $33 500. 

Домен, как слово, эксперты оценили в минимальную сумму 10 долларов США, но с учётом SEO-показателей - большого количества доменов, которые ссылаются на этот сайт, цена имени составляет рекордную для Беларуси сумму.

onliner.by 

Начал работать: В 2001 году.

Стоимость доменного имени при покупке: $49

Ориентировочная стоимость доменного имени сегодня: $16 200. 

Эксперты отмечают, что ценность доменного имени, как слова, достаточно низкая. Но с учётом SEO-показателей - большого количества доменов, которые ссылаются на этот сайт, цена вырастает до этой цифры.

belarusbank.by

Начал работать: в 2007 году. 

Стоимость при покупке: 130 тыс. бел. руб. (или $60)

Ориентировочная стоимость сегодня: $13 500. Цена рассчитана на основе SEO-показателей, самостоятельной стоимости доменное имя, как слово, не имеет.

dev.by

Начал работать: в 2008 году (домен создан в 2007 году). 

Стоимость доменного имени при покупке: 130 тыс. бел. руб. (или $60 по курсу на момент покупки).

Ориентировочная стоимость имени сегодня: $3 500. Сам домен, как слово, специалисты оценивают в сумму до $1 000, а дополнительная стоимость складывается из SEO-показателей - большого количества доменов, которые ссылаются на этот сайт.

open.by

Начал работать: в 1994 году.

Стоимость при покупке: Компания open.by  была первым техническим администратором доменной зоны .BY. Информации о сумме, которая была выплачена за регистрацию в открытом доступе нет.

Ориентировочная стоимость сегодня: $4 500. Сам домен, как слово, специалисты оценивают в сумму до $1 500, а остальная часть формируется за счет высоких SEO-показателей.

av.by

Начал работать: В 2004 году.

Стоимость при покупке: По данным на 2003 год стоимость покупки домена составила 95 тыс. рублей 

Ориентировочная стоимость сегодня: $1000 - само слово. А с учётом SEO-показателей стоимость -  $2 800.

myfin.by

Начал работать: В 2010 году

Стоимость при покупке: 79 тыс. бел. руб. (или $27)

Ориентировочная стоимость сегодня: Сам домен, как слово, ничего не стоит. А с учётом SEO-показателей его стоимость возрастает до $2 700.

kufar.by

Начал работать: в 2010 году. 

Стоимость при покупке: 79 тыс. бел. руб. (или $27)

Ориентировочная стоимость сегодня:  $2 180. За слово kufar.by ведущие домейнеры не готовы платить. Ценность доменного имени повышается только за счет ссылок и известности площадки, рекламных инвестиций в продвижение.

schools.by

Начал работать: В 2012 году

Стоимость при покупке: 118 800 бел. руб. (или $21)

Ориентировочная стоимость сегодня: $150 за слово. Суммарно с SEO-показателями - $1 900.

21vek.by

Начал работать: в 1998 году

Стоимость при покупке: Имя регистрировалось на общих основаниях, а цена составила $44 по курсу на момент регистрации.

Ориентировочная стоимость сегодня: $1 600. Сам домен, как слово, специалисты оценивают в сумму до $800, а остальная стоимость складывается из SEO-показателей - большого количества доменов, которые ссылаются на этот сайт.

beltelecom.by

Начал работать: в 2002 году (год указан в реестре).

Стоимость при покупке: Не известно, вероятно $150.

Ориентировочная стоимость сегодня: $1 500. Эксперты оценили слово «beltelecom» в ноль рублей, а сформированная цена базируется на оценке посещаемости сайта и количестве ссылок на интернет-ресурс РУП «Белтелеком». 

5element.by

Начал работать: В 2008 году.

Стоимость при покупке: 130 тыс. бел. руб. (или $60)

Ориентировочная стоимость сегодня: За само слово в названии домейнеры готовы заплатить $300. С учетом SEO-показателей - $1 100.

e-dostavka.by

Начал работать: В 2014 году.

Стоимость при покупке: 129 600 руб. (или $12)

Ориентировочная стоимость сегодня: С учетом SEO-показателей - $720.

Эксперты HostFly.by отмечают, что доменное имя является по сути активом любой компании. 

Повышение ценности имени происходит очень медленно и во многом зависит от публичности бизнеса и внимания к нему со стороны пользователей Байнета. Такой актив очень сложно реализовать без продажи всего бизнеса. Как правило, успешные компании не могут продать свой домен и взять новый, это не имеет экономического смысла. Но стоимость домена можно учитывать при расчете цены продажи всего бизнеса, если, конечно речь не идет о государственных активах.
marketing.by
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