От специалистов требовалось определить «чистую» стоимость только одного доменного имени, без учета цены всего бизнеса компаний и бренда.





В Байнете подобная оценка ранее не проводилась, поэтому эксперты опирались на свой опыт и показатели сайтов в других секторах глобальной сети. При оценке доменного имени участники экспертизы в первую очередь учитывали SEO-показатели, которые очень сильно повышают стоимость имени. В список вошли самые посещаемые ресурсы .BY за 2021 год по данным Gemius и Alexa. Показатели SEO измерялись при помощи сервиса ahrefs.com.





«Успешность бизнеса в Байнете можно измерять разными инструментами, оценивать посещаемость сайтов, качество аудитории или суммарные продажи. Однако не стоит забывать и про рост ценности доменного имени, которое иногда компании покупают в ходе аукционов за внушительные суммы. Правда, в нашем текущем списке компании, которые зарегистрировали доменные имена на старте, на общих основаниях и за годы работы увеличили их стоимость в несколько раз. Мы бы хотели акцентировать внимание на том, что не учитывают различные рейтинги и системы оценки — рост ценности доменов и их влияние на общих успех бизнеса», — сказал руководитель проекта HostFly.by Александр Хмыль.





Самое дорогое имя в Байнете по оценке международных экспертов принадлежит информационному агентству Белта, на втором месте - onliner.by, на третьем - Беларусбанк.





belta.by

Начал работать: в 2002 году (год указан в реестре).





Стоимость при покупке: $51





Ориентировочная стоимость сегодня: $33 500.





Домен, как слово, эксперты оценили в минимальную сумму 10 долларов США, но с учётом SEO-показателей - большого количества доменов, которые ссылаются на этот сайт, цена имени составляет рекордную для Беларуси сумму.





onliner.by

Начал работать: В 2001 году.





Стоимость доменного имени при покупке: $49





Ориентировочная стоимость доменного имени сегодня: $16 200.





Эксперты отмечают, что ценность доменного имени, как слова, достаточно низкая. Но с учётом SEO-показателей - большого количества доменов, которые ссылаются на этот сайт, цена вырастает до этой цифры.





belarusbank.by

Начал работать: в 2007 году.





Стоимость при покупке: 130 тыс. бел. руб. (или $60)





Ориентировочная стоимость сегодня: $13 500. Цена рассчитана на основе SEO-показателей, самостоятельной стоимости доменное имя, как слово, не имеет.





dev.by

Начал работать: в 2008 году (домен создан в 2007 году).





Стоимость доменного имени при покупке: 130 тыс. бел. руб. (или $60 по курсу на момент покупки).





Ориентировочная стоимость имени сегодня: $3 500. Сам домен, как слово, специалисты оценивают в сумму до $1 000, а дополнительная стоимость складывается из SEO-показателей - большого количества доменов, которые ссылаются на этот сайт.





open.by

Начал работать: в 1994 году.





Стоимость при покупке: Компания open.by была первым техническим администратором доменной зоны .BY. Информации о сумме, которая была выплачена за регистрацию в открытом доступе нет.





Ориентировочная стоимость сегодня: $4 500. Сам домен, как слово, специалисты оценивают в сумму до $1 500, а остальная часть формируется за счет высоких SEO-показателей.





av.by

Начал работать: В 2004 году.





Стоимость при покупке: По данным на 2003 год стоимость покупки домена составила 95 тыс. рублей





Ориентировочная стоимость сегодня: $1000 - само слово. А с учётом SEO-показателей стоимость - $2 800.





myfin.by

Начал работать: В 2010 году





Стоимость при покупке: 79 тыс. бел. руб. (или $27)





Ориентировочная стоимость сегодня: Сам домен, как слово, ничего не стоит. А с учётом SEO-показателей его стоимость возрастает до $2 700.





kufar.by

Начал работать: в 2010 году.





Стоимость при покупке: 79 тыс. бел. руб. (или $27)





Ориентировочная стоимость сегодня: $2 180. За слово kufar.by ведущие домейнеры не готовы платить. Ценность доменного имени повышается только за счет ссылок и известности площадки, рекламных инвестиций в продвижение.





schools.by

Начал работать: В 2012 году





Стоимость при покупке: 118 800 бел. руб. (или $21)





Ориентировочная стоимость сегодня: $150 за слово. Суммарно с SEO-показателями - $1 900.





21vek.by

Начал работать: в 1998 году





Стоимость при покупке: Имя регистрировалось на общих основаниях, а цена составила $44 по курсу на момент регистрации.





Ориентировочная стоимость сегодня: $1 600. Сам домен, как слово, специалисты оценивают в сумму до $800, а остальная стоимость складывается из SEO-показателей - большого количества доменов, которые ссылаются на этот сайт.





beltelecom.by

Начал работать: в 2002 году (год указан в реестре).





Стоимость при покупке: Не известно, вероятно $150.





Ориентировочная стоимость сегодня: $1 500. Эксперты оценили слово «beltelecom» в ноль рублей, а сформированная цена базируется на оценке посещаемости сайта и количестве ссылок на интернет-ресурс РУП «Белтелеком».





5element.by

Начал работать: В 2008 году.





Стоимость при покупке: 130 тыс. бел. руб. (или $60)





Ориентировочная стоимость сегодня: За само слово в названии домейнеры готовы заплатить $300. С учетом SEO-показателей - $1 100.





e-dostavka.by

Начал работать: В 2014 году.





Стоимость при покупке: 129 600 руб. (или $12)





Ориентировочная стоимость сегодня: С учетом SEO-показателей - $720.





Эксперты HostFly.by отмечают, что доменное имя является по сути активом любой компании.





Повышение ценности имени происходит очень медленно и во многом зависит от публичности бизнеса и внимания к нему со стороны пользователей Байнета. Такой актив очень сложно реализовать без продажи всего бизнеса. Как правило, успешные компании не могут продать свой домен и взять новый, это не имеет экономического смысла. Но стоимость домена можно учитывать при расчете цены продажи всего бизнеса, если, конечно речь не идет о государственных активах.



