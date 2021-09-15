



"В лесах последовательно увеличивается интенсивность лесопользования, которая в том числе связана с ростом объема спелых лесов, но в то же самое время лесное хозяйство ведется с соблюдением всех природоохранных регламентов.





Повышение эффективности лесопользования достигается в стране без каких-либо отрицательных последствий для окружающей среды и состояния биологического разнообразия лесов", - сказал Шатравко.





По его мнению, белорусская модель госуправления лесами получает все более широкое признание на международном уровне, и для этого есть основания: "За последние 30 лет постоянно растет площадь лесного фонда, на сегодня она составляет 9,6 млн га, общая площадь покрытых лесом земель - 8,3 млн га, и буквально за последние пять лет она выросла на 95 тыс. га".





Напомним, в этом году взлетели мировые цены на стройматериалы и в том числе на древесину. Ранее в Сети неоднократно появлялась информация о резком увеличении объемов вырубки леса для поставок за рубеж.



