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Минлесхоз признал увеличение вырубки беларуских лесов

Вырубать беларуские леса стали активнее, это связано в том числе с "ростом объема спелых лесов", заявил на пресс-конференции первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко.


"В лесах последовательно увеличивается интенсивность лесопользования, которая в том числе связана с ростом объема спелых лесов, но в то же самое время лесное хозяйство ведется с соблюдением всех природоохранных регламентов. 

Повышение эффективности лесопользования достигается в стране без каких-либо отрицательных последствий для окружающей среды и состояния биологического разнообразия лесов", - сказал Шатравко.

По его мнению, белорусская модель госуправления лесами получает все более широкое признание на международном уровне, и для этого есть основания: "За последние 30 лет постоянно растет площадь лесного фонда, на сегодня она составляет 9,6 млн га, общая площадь покрытых лесом земель - 8,3 млн га, и буквально за последние пять лет она выросла на 95 тыс. га".

Напомним, в этом году взлетели мировые цены на стройматериалы и в том числе на древесину. Ранее в Сети неоднократно появлялась информация о резком увеличении объемов вырубки леса для поставок за рубеж.

 
Источник: smartpress.by
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