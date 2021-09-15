Герпрокуратура в среду "в форме активного диалога" принимает бизнесменов, перед началом встречи заместитель генерального прокурора Сергей Хмарук ответил на вопросы и заявил, что участие бизнеса в "антиобщественной деятельности" будет жестко пресекаться, сообщает надзорное ведомство.





"В нашем государстве многое делается для того чтобы минимизировать проблемы бизнеса, создавать нормальные условия ведения бизнеса, устранять излишнее администрирование. Но с другой стороны мы сталкиваемся с новыми вызовами…", - сказал Хмарук





"Любое участие в антиобщественной деятельности представителями бизнеса, финансирование такой деятельности, а также посягательство на общественную и государственную безопасность будет пресекаться самым жестким образом с применением строгих мер ответственности", - добавил он.





По словам Хмарука, прокуроры заинтересованы в том, чтобы "бизнес работал спокойно, платил налоги и служил нашему государству".





Как напоминает smartpress.by , ранее участвовавшие в забастовке частные организации подвергались внеплановым проверкам. Владельцы компаний "21 век", "Юркас" и "Модум" были задержаны по подозрению в неуплате налогов.





Кроме того, сейчас в заключении находятся сотрудники крупнейшего интернет-портала страны и соответственно медиабизнеса, все материалы которого признали экстремистским.





Не так давно уголовное дело в отношении IT-компании PandaDoc прекратили после возмещения ущерба и Br77 тыс. компенсации.



