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Генпрокуратура: бизнес должен платить налоги и служить государству

Генпрокуратура пообещала жестко пресекать участие бизнеса в антиобщественной деятельности

Герпрокуратура в среду "в форме активного диалога" принимает бизнесменов, перед началом встречи заместитель генерального прокурора Сергей Хмарук ответил на вопросы и заявил, что участие бизнеса в "антиобщественной деятельности" будет жестко пресекаться, сообщает надзорное ведомство. 

"В нашем государстве многое делается для того чтобы минимизировать проблемы бизнеса, создавать нормальные условия ведения бизнеса, устранять излишнее администрирование. Но с другой стороны мы сталкиваемся с новыми вызовами…", - сказал Хмарук

"Любое участие в антиобщественной деятельности представителями бизнеса, финансирование такой деятельности, а также посягательство на общественную и государственную безопасность будет пресекаться самым жестким образом с применением строгих мер ответственности", - добавил он.

По словам Хмарука, прокуроры заинтересованы в том, чтобы "бизнес работал спокойно, платил налоги и служил нашему государству".

Как напоминает smartpress.by, ранее участвовавшие в забастовке частные организации подвергались внеплановым проверкам. Владельцы компаний "21 век", "Юркас" и "Модум" были задержаны по подозрению в неуплате налогов. 

Кроме того, сейчас в заключении находятся сотрудники крупнейшего интернет-портала страны и соответственно медиабизнеса, все материалы которого признали экстремистским. 

Не так давно уголовное дело в отношении IT-компании PandaDoc прекратили после возмещения ущерба и Br77 тыс. компенсации.
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