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Oops! Почти 30 видов итальянских колбас и прошутто вдруг оказались опасными для беларусов

В реестр опасной продукции из-за превышения норм попали 28 наименований итальянских мясных изделий, свидетельствует информация на сайте Госстандарта.

Например, опасным признано "сыровяленое мясное колбасное изделие салями SALAMELLA PASSITA "Нобиле магро". Причина - в качестве консервантов использовались нитрат калия Е252, нитрат натрия Е251. А их применение не допускается при производстве сыровяленых колбас и сыровяленых продуктов из мяса. 

Также и салями с трюфелем Симонини Salametto al Tartuffo превышает нормы по нитратам.

Подобная проблема с консервантами и у других итальянских салями, а также нарезанных сыровяленых свиных окороков прошутто, у свиных шеек. 

Датой введения мер по ограничению распространения итальянских колбас указано 17 сентября.

Напомним, ранее был запрещен ввоз 15 видов моющих средств из Германии, Польши и Чехии. К ним были вопросы по моющей способности.
Источник: smartpress.by
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