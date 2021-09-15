Oops! Почти 30 видов итальянских колбас и прошутто вдруг оказались опасными для беларусов
В реестр опасной продукции из-за превышения норм попали 28 наименований итальянских мясных изделий, свидетельствует информация на сайте Госстандарта.
Например, опасным признано "сыровяленое мясное колбасное изделие салями SALAMELLA PASSITA "Нобиле магро". Причина - в качестве консервантов использовались нитрат калия Е252, нитрат натрия Е251. А их применение не допускается при производстве сыровяленых колбас и сыровяленых продуктов из мяса.
Также и салями с трюфелем Симонини Salametto al Tartuffo превышает нормы по нитратам.
Подобная проблема с консервантами и у других итальянских салями, а также нарезанных сыровяленых свиных окороков прошутто, у свиных шеек.
Датой введения мер по ограничению распространения итальянских колбас указано 17 сентября.
Напомним, ранее был запрещен ввоз 15 видов моющих средств из Германии, Польши и Чехии. К ним были вопросы по моющей способности.
Источник: smartpress.by
14:21 15/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение