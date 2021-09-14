Но как известно, отсутствие информации рождает многочисленные слухи, и эти слухи наносят гораздо больше вреда чем информация непосредственно от банка.





Банк Дабрабыт провел конференцию для представителей бизнеса 9 сентября в Минске. Основными темами встречи были перспективы развития бизнеса в стране и особенности работы белорусских предприятий в новых условиях, обусловленных санкционными ограничениями в области международных платежей в долларах и евро.

По словам представителей банка, специалистами на постоянной основе осуществляется комплекс мероприятий для обеспечения бесперебойного и безопасного прохождения платежей клиентов. В настоящее время финансовые операции осуществляются в штатном режиме. Кроме того, на встрече прозвучали конкретные рекомендации для отечественных компаний по минимизации рисков.

В целом, как отмечалось на встрече, Банк Дабрабыт является одним из наиболее эффективных банков страны, одним из главных преимуществ которого является оперативность реагирования на внешние риски и поиск альтернативных решений для ведения клиентского бизнеса.





Банк БелВЭБ тоже не скромничает,он даже готов делиться опытом как развивать бизнес в условиях санкций:





Тарас Надольный отметил: «Банк БелВЭБ в текущем году отмечает свое 30-летие. Из них достаточный период в емени работает в условиях секторальных санкций. Мы готовы делиться своим опытом и возможностями, искать новые пути решения в условиях новых вызовов...





...В 2021 году в отношении ряда белорусских банков были введены секторальные санкции. Из-за меняющейся ситуации, дефицита информации, неопределенности у наших и не только наших клиентов и партнеров возникает естественная настороженность, а порой и желание сократить или даже остановить сотрудничество.

На наш взгляд, делать этого не нужно. Надо искать новые возможности для работы в этих условиях», - подчеркнул он и призвал участников обсудить реальное положение дел в финансовой сфере, рассказать о фактах, трендах, собственном практическом опыте, реальных возможностях, как соблюсти санкции и продолжить сотрудничество и рост.





Кстати опять поднимается вопрос к большей доли расчетов в национальных валютах и ухода от доллара и евро, это уже высказался представитель Нацбанка. Так, Член Правления Национального банка Республики Беларусь, начальник Главного управления операций на финансовых рынках Денис Горегляд поделился основными тенденциями развития банковской системы Беларуси и возможностями расчетов в национальных валютах в условиях санкций. Он отметил, что с учетом условий принятых санкций ситуация в банковском секторе достаточно устойчивая. При этом в отношении белорусских банков нет ограничений в отношении проведения расчетов и обслуживания клиентов.





Что касается вопроса перехода предприятий и банков Беларуси на расчеты в национальных валютах, то, по мнению Дениса Горегляда, он актуален вне зависимости от секторальных санкций, и уже сегодня многие субъекты хозяйствования готовы к такому шагу. К примеру, в структуре внешней торговли Беларуси валюты, отличные от долларов США и евро, имеют значительную долю: по экспорту - 36%, по импорту - 50%.





Также наблюдается тренд на увеличение объемов расчетов в китайских юанях, однако их удельный вес в общей структуре расчетов достаточно низок. Это означает, что есть потенциал для его существенного роста, в том числе при условии возобновления СВОП-соглашения с Народным банком Китая.





В отношении межбанковского сотрудничества Денис Горегляд подчеркнул, что по состоянию на 1 июля текущего года белорусскими коммерческими банками открыто 9 корреспондентских счетов в китайских юанях в банках КНР, что позволяет банкам качественно и оперативно осуществлять платежи и операции в китайских юанях. Кроме того, в Беларуси достаточно широко представлена система UnionPay, карточки которой принимаются почти 1.5 тыс. банкоматов и более 75 тыс. платежных терминалов.





«Вместе с тем, мы хотели бы призвать к расширению сотрудничества между банками двух стран, открытию межбанковских кредитных линий, расширению инструментов торгового финансирования и предоставлению клиентам полного спектра услуг по расчетам в национальных валютах. Основной целью развития двустороннего сотрудничества Беларуси и КНР в банковской и финансовой сферах должно стать его приближение к уровню действующего политического взаимодействия», - резюмировал Денис Горегляд.





Расчеты в национальных валютах это конечно хороший ход, но он имеет свою особенность - к таким расчетам с Беларусью готовы пока только Россия и Китай.