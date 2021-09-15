С начала сентября торги на БВФБ проводились уже 11 раз, и только два раза белорусский рубль дешевел к валютной корзине, но с начала месяца её стоимость снизилась всего на 0,10%.





Курс доллара упал на 0,0057 BYN до 2,4924 BYN/USD и с минимума за четыре недели улетел на минимум за три месяца.





За последние пять дней американец подешевел уже четвёртый раз. Его потери за это время составили 0,0270 BYN.





Курс евро снизился ещё на 0,0057 BYN до 2,9470 BYN/EUR — минимума за три недели.





За последние шесть торгов европейская валюта подешевела к белорусскому рублю на 0,0424 BYN.





Курс российского рубля опустился на 0,0070 BYN до 3,4262 BYN/100 RUB до минимума за 15 дней.





Сотня российских рублей за последние девять торгов дорожала лишь дважды. Её потери за это время составили 0,0269 BYN.





Московская биржа

Сегодня российский рубль дешевеет к доллару и евро. Банк России поднял официальный курс доллара на 13 копеек до 72,8520 RUB/USD и оставил минимум за 2,5 месяца.





Официальный курс евро вырос всего на 8 копеек до 86,0674 RUB/EUR и покинул минимум за 13 месяцев.







