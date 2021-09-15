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5+ликвидируются (или уже) - какие компании больше не в ПВТ

Из ПВТ в этом году исключили не менее 40 компаний.

5+ликвидируются (или уже) - какие компании больше не в ПВТ
dev.by сообщал про 10+ (нашли не всех) в начале года. Позже ушли из Парка в том числе такие известные стартапы, как PandaDoc, Fibery, Rocketbody. dev.by узнал про ещё 20+ бывших резидентов ПВТ. 

«Дипди»

AI-стартап, занимается разработкой решений по ранней диагностике болезней по фотографиям глазного дна. Основатель стартапа — Ярослав Лихачевский. Осенью прошлого года он продолжил проект по поддержке уволившихся силовиков, который был вынужден приостановить сооснователь PandaDoc Микита Микадо.

В интервью bel.biz Лихачевский рассказал подробности выхода из ПВТ.

Принципиальное решение о выходе из ПВТ было принято осенью 2020 года. Основным триггером стало дело PandaDoc.

Компания уведомила администрацию Парка о выходе в начале января 2021 года. Формулировка была такая: «В связи с утратой доверия владельцев бизнеса к администрации Парка, просим исключить нас из числа резидентов». 

В ответ администрация обратилась с просьбой переписать заявление и смягчить формулировку. Лихачевский не стал этого делать. Никто никаких препятствий компании не чинил,  её спокойно лишили статуса резидента ПВТ.

Сейчас Ярослав Лихачевский живет и работает в Нидерландах. DeepDee работает с диабетической ретинопатией — глазным осложнением при диабете. По данным dev.ua, по состоянию на конец июня в команде DeepDee было 5 инженеров и 34 врача (17 специалистов из Беларуси, 17 — из Нидерландов). Есть ещё несколько человек в бизнес-части

«Адформ Бай»

Компания «Адформ Бай» была подразделением крупной датской ИТ-компании Adform, работала в сфере онлайн-рекламы. По информации dev.by, компания из-за коронакризиса столкнулась со сложностями. После введения многими странами карантина сильно просел европейский рынок (по некоторым оценкам — на 30-40%), который был для компании ключевым. Возникли проблемы с расчётами и компанию пришлось ликвидировать.

«ИнТуСофт»

ИТ-компания с голландским капиталом оказывала различные виды ИT-услуг. С 2012 года работала на Xamarin — универсальную платформу для разработки приложений под Android, iOS, Mac и Windows Mobile. В 2016 году платформу купила Microsoft.

«ИнТуСофт» вошла в ПВТ ещё в 2013 году. По данным Единого госрегистра, в текущем месяце компания была ликвидирована.

«Солид Дев»

Компания вступила в ПВТ только летом прошлого года. Специализация «Солид Дев» — web-разработка, UX-аналитика и проектирование, разработка мобильных приложений, поддержка и развитие интернет — проектов. Но сейчас компания ликвидируется. Такое решение было принято собственником компании ещё в мае. 

«Солви Эр энд Ди»

Финтех-компания в области banking, e-commerce, retail и AI. В ПВТ вступила в сентябре 2018 года. Работала над созданием платформы, которая объединяет магазины разных стран и предоставляет пользователям совершать покупки в рассрочку. В июне этого года было возбуждено дело о банкротстве «Солви Эр энд Ди».  

Управляющей компанией по делу об экономической несостоятельности «Солви Эр энд Ди» является «ВИП-Консалтинг». Но в компании отказались рассказывать подробности от причинах банкротства бывшего резидента ПВТ, предложив написать официальный запрос. 

«МедикалЭпФактори»

Белорусский офис нидерландской компании, был открыт в 2019 году. Компания занимается разработкой ПО и инновационных решений в медицинской сфере. В ПВТ вошла в декабре 2019 года. В настоящий момент компания ликвидируется.

В компании пояснили, что бизнес не пошёл. «Нет найма, нет роста. Плюс негативно отразился  коронавирус. Топ-менеджмент из Нидерландов не мог приезжать в Беларусь, чтобы развивать компанию. В итоге её закрыли. В офисе в Нидерландах также идет реорганизация».

«МэдКэт»

Компания занимается разработкой автоматизированных решений в сфере рекламы. В ПВТ вошла меньше года назад, но в настоящий момент ликвидируется по решению собственника. 

«2ГИС-БЕЛ»

Компания вошла в ПВТ в июле 2020 года. Сейчас также ликвидируется.

«Обратная Метрика»
 
Ликвидируется с августа этого года. Решение принял собственник.

«Эпика Девелопмент»

Компания образована в 2017 году и является центром разработки американской компании EPICA. В ПВТ была с декабря 2018 года. В августе 2020 года директор компании подписал открытое письмо представителей ИТ-индустрии против насилия.

«Головная компания приняла решение закрыть офис разработки в Беларуси. Это не связано напрямую с рисками из-за сложившейся ситуации в стране. Влияние этого фактора лишь частичное. Основная причина — это влияние ковида на выручку компании. Из-за этого пришлось отказаться от офиса разработки в Минске и перейти на удалённую модель по поддержке существующей платформы», — пояснили в «Эпика Девелопмент».

«Эпп Форк»

Компания предоставляет услуги по разработке веб и мобильных приложений и развитии собственных мобильных приложений на платформах iOS и Android. В ПВТ была с декабря 2019 года.

«БарбаросТэкКор»

Разработчик программной платформы по поиску выгодных предложений по объектам недвижимости в США. В ПВТ вошла в октябре 2019 года.

«БигФишКонсалтинг»

Компания вошла в ПВТ только весной прошлого года. Занималась разработкой ПО в сфере интернет-маркетинга.

«Бритиш Бизнес Сервисис»

Подразделение Britannica Business Services Group of Companies. В ПВТ вошла в октябре 2019 года. Разрабатывала проекты для европейских компаний.

«ИтерТех Инновэйшенс»

Компания стала резидентом ПВТ в 2019 году. Занималась разработкой и внедрением программных решений для бизнеса в области дистрибьюции, торговли и других сферах. Прекратила деятельность в результате реорганизации.

«КТС Тэк»

Компания занимается разработкой мобильных и веб-приложений, объединенных в систему LogistLab, позволяющих перевести основной функционал в сфере логистики в онлайн-режим. В ПВТ была с июля прошлого года.

«КАТЭК-Инжиниринг»

Занимается мониторингом и управлением системами энергоснабжения объектов инфраструктуры всех сфер экономики. В ПВТ была с июня 2019 года

«ЛайоносГрупп»

Компания была образована в 2019 году. Занимается разработкой мобильных приложений iOS/Android. В ПВТ вошла в декабре 2019 года.

«Нейрика Технологии»

В ПВТ была с октября 2019. Специализация — лицензированные коммуникационные услуги для бизнеса на основе собственной облачной платформы.

«ТадамГрупп»

Информационная платформа для оказания услуг в сфере пассажирских, грузовых, курьерских перевозок, доставки любых товаров. В ПВТ была с октября 2019 года.

«Новадиджит»

В ПВТ вступила в июле 2020 года. 

«ДжойТех»

В ПВТ — с октября 2020 года. 
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