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Цена на газ в Европе установила новый рекорд. Почему топливо так стремительно дорожает?

Стоимость газа в Европе бьет рекорды третий день подряд, а с начала года она выросла в четыре раза. В чем дело?

Цена на газ в Европе установила новый рекорд. Почему топливо так стремительно дорожает?
На торгах биржи ICE цена на газ достигла отметки в 850 долларов/1 тыс. куб. м. Хотя еще на днях он стоил на 100 долларов дешевле. Более высокие цены наблюдались только в марте 2018 года, когда цены на фоне холодной погоды на один день достигали $943 за тысячу кубометров. Почему "голубое топливо" так стремительно дорожает? Об этом пишет kommersant.ru

Рекордные цены на газ в Европе, поднявшиеся выше $800 за тысячу кубометров, уже заставляют власти некоторых стран ЕС принимать чрезвычайные меры по ограничению тарифов на газ и электроэнергию. 

В прошлом подобные всплески цен купировались переходом на конкурирующее топливо — уголь. Однако, как отмечают аналитики, в Западной Европе осталось слишком мало угольной генерации, чтобы эффект был значительным. Что касается роста поставок СПГ, то Европа пока не может уверенно выиграть конкуренцию с Азией.

Беспрецедентный уровень цен уже оказывает серьезное давление на европейских политиков. Так, власти Испании 14 сентября приняли срочный закон, который ограничивает прибыль энергетических компаний, а также индексацию тарифов на газ (не более 4,4% в третьем квартале) — эти меры призваны сгладить всплеск цен на электроэнергию. Примеру Испании могут в том или ином виде последовать и другие европейские страны.

Рост цен на газ в основном объясняется низким уровнем запасов газа в подземных хранилищах Европы (70,75% на 14 сентября против 93% годом ранее). При этом «Газпром» до запуска «Северного потока-2» не стремится увеличивать поставки. Более того, ситуацию в начале августа усугубила авария на Уренгойском заводе по подготовке конденсата, из-за которой поставки по газопроводу Ямал—Европа сильно сократились и пока полностью не восстановились.

Рыночные факторы, которые могут повлиять на ситуацию, следующие: увеличение поставок СПГ, переключение европейской генерации с газа на уголь и снижение спроса. Последний фактор в основном зависит от погодных условий и наименее предсказуем.

СПГ пока по-прежнему стремится в Азию из-за более высоких цен. На 14 сентября индекс Platts JKM, отражающий стоимость спотовых поставок СПГ в Северо-Восточную Азию, достиг пика в $23,19 за MMBtu ($830 за тысячу кубометров). 

С начала года основные объемы СПГ из-за роста спроса забирала Азия, где в первом полугодии импорт, в основном за счет Китая, Японии, Южной Кореи и Индии, вырос на 22 млрд кубометров. По данным Platts, в Европе за этот же период импорт СПГ, наоборот, снизился на 16 млрд кубометров.

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В то же время газ по форвардным контрактам в Европе дороже — $22 за MMBtu против $18,8 за MMBtu по индексу JKM «на месяц вперед», отмечает аналитик по газу Центра энергетики МШУ «Сколково» Сергей Капитонов. Поэтому, по его мнению, уже в следующем месяце на европейский рынок придет больше СПГ. 

В сентябре поставки СПГ туда выросли примерно на 19% по отношению к августу. На спотовом рынке цены в Азии пока выше, поэтому за грузы, находящиеся уже в море, европейский рынок конкурировать не в состоянии, полагает Сергей Капитонов.

По оценке Ивана Тимонина из Vygon Consulting, для американских заводов с учетом разницы в стоимости транспортировки преимущество европейского рынка по сравнению с Азией достигает порядка $11 за тысячу кубометров ($0,3 за MMBtu), а для российского «Ямал СПГ» — $26 за тысячу кубометров ($0,7 за MMBtu).

Что касается переключения на уголь, то, отмечает Иван Тимонин, оно ограничено из-за сравнительно небольшого числа оставшихся мощностей.

Так, в Великобритании, где стоимость электроэнергии в связи с ростом цен на газ бьет рекорды, стараются в большей степени загружать угольную генерацию. Но сейчас в стране работают всего две угольные ТЭС, а мощность такой генерации с 2011 года снизилась с 23 до 5 ГВт на фоне 39 ГВт газовых станций.

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Стоимость газа, при которой экономическая эффективность угольной и газовой генерации уравнивается, зависит в том числе от стоимости квот на выбросы СО2, которая сейчас составляет в ЕС около €60 за тонну. По оценке Ивана Тимонина, с учетом квот цена переключения с угля на газ составляет $527 за тысячу кубометров, текущие же котировки газа выше более чем на $250 за тысячу кубометров. 

В связи с этим доля угольной генерации в Великобритании, по его расчетам, сейчас выросла примерно до 3% против 1,6% в 2020 году. В Германии доля угля в выработке электроэнергии в среднем по 2021 году превышает 8% против 7,4% в 2020 году. Если тенденция сохранится до конца года, отмечает эксперт, выработка угольной генерации в стране покажет рост впервые за последние восемь лет.
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