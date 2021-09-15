Документ размещен на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу после опубликования, сообщает intex-press.by





В соответствии с решением, свиней нельзя держать в деревне Родковичи Крошинского сельсовета и деревне Лихосельцы Вольновского сельсовате. Они попадают в «санитарную» зону свиноводческого комплекса ООО «Белданагро».





Запреты на содержание свиней возле крупных свиноводческих объектов являются одной из мер против распространения АЧС и действуют в Беларуси с 2014 года.











