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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Интеграция Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Власти запретили держать свиней в двух деревнях под Барановичами

Решением №995 от 30 августа райисполком определил территории, на которых запрещено содержать свиней в личных подсобных хозяйствах, фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей.

Документ размещен на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу после опубликования, сообщает intex-press.by

В соответствии с решением, свиней нельзя держать в деревне Родковичи Крошинского сельсовета и деревне Лихосельцы Вольновского сельсовате. Они попадают в «санитарную» зону свиноводческого комплекса ООО «Белданагро».

Запреты на содержание свиней возле крупных свиноводческих объектов являются одной из мер против распространения АЧС и действуют в Беларуси с 2014 года.

На минувшей неделе сообщалось, что в Беларуси сейчас бушуют африканская чума, птичий грипп и болезнь Ньюкасла, но власти скрывают это. Не исключено, что мясо больных животных, которых должны утилизировать, попадает в беларуские магазины и на экспорт.
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