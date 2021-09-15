Напомним, санкции, введенные ЕС в отношении белорусского калийного предприятия, не распространяются на продукцию хлорида натрия.





Несколько лет назад власти Вильнюса заключили предварительные контракты на поставку этой соли с компанией Lit Salt Trade, которая поставляет соль для укладки дорожных покрытий от "Беларуськалия". Компания почти всегда предлагает самую низкую цену, и законных оснований отказать ей у мэрии литовской столицы нет. Контракт с этим поставщиком действует до октября 2022 года. По нему городские власти должны закупить еще до 20 тысяч тонн соли на сумму около 1,6 миллиона евро.





Ремигиюс Шимашюс просит правительство ввести национальные санкции в отношении всей продукции "Беларуськалия" "как можно скорее, но не позднее, чем в течение 2 недель".