+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Интеграция Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Польша с 2022 года повышает минималку до 664,5 евро

Правительство Польши приняло решение о повышении с 2022 года минимальной заработной платы до 3010 злотых или около 664,5 евро.


Как сообщил министр по делам семьи и социальной политики Марлена Малонг, что это на 210 злотых (более 46 евро) больше, чем в этом году.

Минимальная почасовая ставка, которая в следующем году составит 19 злотых и 70 злотых (более 4 евро), также увеличится на 7,5 процента.

В 2015 году, когда в Польше начала править правая партия «Право и справедливость», минимальная заработная плата составляла 1750 злотых (более 387 евро). Сегодня это 2800 злотых (более 618), а с 1 января 2022 года - упомянутые 3010 злотых (почти 664,5 евро). Таким образом, с 2015 года зарплаты увеличатся на 72 процента, сообщает Польское радио.

По данным Минфина, минимальную заработную плату в Польше сейчас получают около 2 миллионов 400 тысяч человек.
АФН
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]