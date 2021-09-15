На момент своего краха Lehman Brothers был четвертым по величине инвестиционным банком США с примерно 25 тыс. сотрудников по всему миру.





Жилищный бум 2000-х в США привел к тому, что Lehman Brothers и другие фирмы с Уолл-стрит стали активно участвовать в обеспечении долговых обязательств и ценных бумаг, обеспеченных ипотекой.





Поскольку в середине 2006 года цены на жилье начали стремительно падать, многие заемщики начали не выполнять свои платежи, что свидетельствует о рискованном характере этих долгов. Несмотря на это, Lehman Brothers продолжала выдавать ипотечные кредиты и увеличивать свои владения недвижимостью после того, как цены на жилье пошли вниз, и к концу 2007 года у фирмы было около $111 млрд коммерческих или связанных с жилой недвижимостью активов и ценных бумаг.





Банк Bear Stearns, один из ближайших конкурентов Lehman, упал первым. Он едва избежав банкротства благодаря продаже банку JP Morgan Chase 16 марта 2008 года. После внезапного краха Bear ходили слухи, что следующим падет Lehman Brothers.





Несмотря на опасения по поводу последствий краха Lehman Brothers, правительство США и представители администрации президента Джорджа Буша в итоге отказались оказать помощь банку. Надежды на продажу другому банку также не оправдались.





Lehman Brothers объявил о банкротстве утром 15 сентября. Компания объявила о банкротстве на $639 млрд в активах и $613 млрд в качестве долгов, что сделало это события крупнейшим заявлением о банкротстве в истории Америки.





В 2008 году кризис � �иобрёл мировой характер и начал проявляться в повсеместном снижении объёмов производства, снижении спроса и цен на сырьё, росте безработицы.