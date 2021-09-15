Судебные приставы пришли в московский офис Google. И никого не нашли

По данным Mash, в офисе приставы обнаружили только одну сотрудницу. Она позвонила по громкой связи адвокату компании, который сообщил приставам, что в здании находится офис ООО «Гугл» — фирмы, которая зарегистрирована в России.





«Если документы касаются Google LLC, эта компания находится в США и, по данным Налоговой службы, никаких филиалов у неё в России нет», — добавил адвокат. Ранее Google получила штрафы на 29,5 миллиона рублей, за отказ локализовать данные компанию оштрафовали еще на 3 миллиона рублей.