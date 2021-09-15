Судебные приставы пришли в московский офис Google. И никого не нашли
С компании планировали взыскать штрафы, которых накопилось на 32,5 миллиона рублей (около $440 тысяч).
Судебные приставы пришли в московский офис Google. И никого не нашли
По данным Mash, в офисе приставы обнаружили только одну сотрудницу. Она позвонила по громкой связи адвокату компании, который сообщил приставам, что в здании находится офис ООО «Гугл» — фирмы, которая зарегистрирована в России.
«Если документы касаются Google LLC, эта компания находится в США и, по данным Налоговой службы, никаких филиалов у неё в России нет», — добавил адвокат. Ранее Google получила штрафы на 29,5 миллиона рублей, за отказ локализовать данные компанию оштрафовали еще на 3 миллиона рублей.
08:25 15/09/2021
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