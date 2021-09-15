+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Интеграция Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Судебные приставы пришли в московский офис Google. И никого не нашли

С компании планировали взыскать штрафы, которых накопилось на 32,5 миллиона рублей (около $440 тысяч).

Судебные приставы пришли в московский офис Google. И никого не нашли
По данным Mash, в офисе приставы обнаружили только одну сотрудницу. Она позвонила по громкой связи адвокату компании, который сообщил приставам, что в здании находится офис ООО «Гугл» — фирмы, которая зарегистрирована в России.

«Если документы касаются Google LLC, эта компания находится в США и, по данным Налоговой службы, никаких филиалов у неё в России нет», — добавил адвокат. Ранее Google получила штрафы на 29,5 миллиона рублей, за отказ локализовать данные компанию оштрафовали еще на 3 миллиона рублей.
DEV.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]