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Древесина дорожает, а лес рубят: сколько гектаров потеряют белорусские леса до конца года

Министерство лесного хозяйства заявляет, что заготовка древесины производится в соответствии с многолетними планами, которые прошли предварительную экспертизу.



 
По словам начальника управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Сергея Чернявского, объем заготовки древесины по стране вырос фактически в 2 раза, по сравнению с данными десятилетней давности. Чернявский отметил, что все планы по вырубке леса проходят экспертизу и сформированы на десять лет вперед, пишет sputnik.by
 
— Перерубить тот объем, который намечен, мы не можем, мы работаем в рамках проекта, все это строго контролируется как нами, так и другими органами, – подчеркнул начальник управления лесного хозяйства.
 
По мнению представителя Минлесхоза, в настоящее время Беларусь находится "в пиковой лесистости" за последние сто лет. И лес, поскольку является возобновляемым ресурсом, требует своевременной вырубки, чтобы не было потери качества древесины при заготовке.
 
— Для хвойных лесов спелость наступает в 80 или 100 лет, после чего в плановом порядке вырубаются леса и на их месте создаются новые, так обеспечивается рациональность и неистощаемость использования наших лесных ресурсов, – рассказал Сергей Чернявский.
 
По его словам, квот по вырубке не существует, а объем - научно обоснованы.
 
—Если в прошлом году было заготовлено около 27 млн. кубометров древесины, то в этом году по программе «Белорусский лес» планируется заготовить орядка 25, 5 млн. кубометров, в следующем будет 25,7 млн. кубометров", – отметил Чернявский.
 
В 2021 году расчетная лесосека, которая подлежит вырубке, составляет 14,9 млн. кубометров, а в следующем году она превысит 15,6 млн. кубометров, а в прошлом составила только 14,3 млн. кубометров, - такие цифры указали в Минлесхозе.
 
Напомним, что лесной фонд нашей страны составляет 9,7 млн гектар, и занимает порядка 40% общей территории. На каждого жителя Беларуси таким образом приходится около гектара леса. 
 
— Доля спелых лесов, которые нужно своевременно заготавливать, это 21,6% от общего запаса. Это около 400 млн. кубометров спелой древесины", – отметил начальник управления лесного хозяйства Минлесхоза Сергей Чернявский.
 
Для информации: лесной фонд страны представлен хвойными насаждениями – около 58%. На втором месте по объемам идут лиственные леса – 4%. Средний возраст лесов Беларуси составляет 56 лет.
 
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