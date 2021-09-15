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"Налички" в белорусском обороте стало меньше

Объем наличных денег в обороте на 1 сентября составил 4,479 млрд рублей, говорится в отчете Нацбанка.


Таким образом, "налички" по сравнению с прошлым месяцем стало меньше на 9,4 млн рублей.

Переводные депозиты увеличились почти на 275,1 млн рублей и составили 6 368,3 млрд рублей.

Депозиты в иностранной валюте увеличились совсем чуть-чуть – на 32,1 млн рублей – и составили на 1 сентября 25,758 млрд рублей.

Широкая денежная масса в Беларуси на 1 сентября выросла за август на 1,068 млрд рублей - 49,652 млрд рублей.

Она включает в себя наличные, безналичные денежные средства, депозиты, деньги на картсчетах (юридических и физических лиц), облигации и драгметаллы.
На официальном сайте Нацбанка прописан прирост средней денежной массы до конца 2021 года, на него и нужно ориентироваться.
 
Sputnik.by
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