



Таким образом, "налички" по сравнению с прошлым месяцем стало меньше на 9,4 млн рублей.





Переводные депозиты увеличились почти на 275,1 млн рублей и составили 6 368,3 млрд рублей.





Депозиты в иностранной валюте увеличились совсем чуть-чуть – на 32,1 млн рублей – и составили на 1 сентября 25,758 млрд рублей.





Широкая денежная масса в Беларуси на 1 сентября выросла за август на 1,068 млрд рублей - 49,652 млрд рублей.





Она включает в себя наличные, безналичные денежные средства, депозиты, деньги на картсчетах (юридических и физических лиц), облигации и драгметаллы.

На официальном сайте Нацбанка прописан прирост средней денежной массы до конца 2021 года, на него и нужно ориентироваться.