"Налички" в белорусском обороте стало меньше
Объем наличных денег в обороте на 1 сентября составил 4,479 млрд рублей, говорится в отчете Нацбанка.
Таким образом, "налички" по сравнению с прошлым месяцем стало меньше на 9,4 млн рублей.
Переводные депозиты увеличились почти на 275,1 млн рублей и составили 6 368,3 млрд рублей.
Депозиты в иностранной валюте увеличились совсем чуть-чуть – на 32,1 млн рублей – и составили на 1 сентября 25,758 млрд рублей.
Широкая денежная масса в Беларуси на 1 сентября выросла за август на 1,068 млрд рублей - 49,652 млрд рублей.
Она включает в себя наличные, безналичные денежные средства, депозиты, деньги на картсчетах (юридических и физических лиц), облигации и драгметаллы.
На официальном сайте Нацбанка прописан прирост средней денежной массы до конца 2021 года, на него и нужно ориентироваться.
07:40 15/09/2021
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