"Белоруснефть такой "акции" не проводит! Информацию обо всех проводимых акциях мы размещаем на нашем официальном сайте azs.belorusneft.by в разделе "Акции и предложения", - говорится в сообщении на сайте предприятия во вторник.





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