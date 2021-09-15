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В сети появилась мошенническая акция от имени Белоруснефти

Кибермошенники создали в интернете страницу, на которой от имени Белоруснефти обещают выигрыш в Br350 при условии рассылки сообщения 20 друзьям и 5 группам (чатам).

"Белоруснефть такой "акции" не проводит! Информацию обо всех проводимых акциях мы размещаем на нашем официальном сайте azs.belorusneft.by в разделе "Акции и предложения", - говорится в сообщении на сайте предприятия во вторник. 

Компания призывает интернет-пользователей не переходить по подозрительным ссылкам, чтобы не допустить утечки персональных данных.
Интерфакс
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