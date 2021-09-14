Возможность делать платежи в валюте осталась через небольшие российские банки, которые не входят даже в топ-50 по надежности. В этих условиях в Банке БелВЭБ (не находится в санкционном списке) рассказали, как дальше будут работать белорусские банки.





По мнению первого заместителя председателя правления Банка БелВЭБ Тараса Надольного, на рынке наблюдается настороженность и желание прекратить сотрудничество с попавшими под санкции компании. Но не стоит с этим торопиться:





«В 2021 году в отношении ряда белорусских банков были введены секторальные санкции. Из-за меняющейся ситуации, дефицита информации, неопределенности у наших и не только наших клиентов и партнеров возникает естественная настороженность, а порой и желание сократить или даже остановить сотрудничество».





На наш взгляд, делать этого не нужно. Надо искать новые возможности для работы в этих условиях





Член правления Национального банка Беларуси, начальник главного управления операций на финансовых рынках Денис Горегляд отмечает, что в отношении белорусских банков нет ограничений в отношении проведения расчетов и обслуживания клиентов.





Переход на другие валюты

Что касается вопроса перехода предприятий и банков Беларуси на расчеты в национальных валютах, то, по мнению Дениса Горегляда, он актуален вне зависимости от секторальных санкций, и уже сегодня многие субъекты хозяйствования готовы к такому шагу.





К примеру, в структуре внешней торговли Беларуси валюты, отличные от долларов США и евро, имеют значительную долю: по экспорту – 36%, по импорту – 50%.





Примечательно, что объем сделок в китайских юанях в Беларуси крайне низок и не позволяет пока перевести расчеты в эту валюту. Однако есть потенциал для роста объема таких сделок: на 1 июля текущего года белорусскими коммерческими банками открыто 9 корреспондентских счетов в китайских юанях в банках КНР.





Российский опыт работы под санкциями

Российские коллеги из Банка БелВЭБ поделились опытом работы под санкциями на протяжении последних 8 лет.





«Из накопленного за время работы в санкционном режиме опыта мы вынесли одно золотое правило: китайские банки всегда более лояльны там, где в реализации внешнеторгового контракта проявляют интерес не только белорусское предприятие и белорусский банк, как провайдер ее интересов, но и китайская компания» – рассказывает директор департамента развития корпоративного бизнеса Банка БелВЭБ Александр Кашлач.





Руководитель проекта управления развития экосистемы Банка БелВЭБ Кирилл Рудый напомнил, что и Беларусь и Китай сталкивались с санкциями не раз. Поэтому сегодня вновь актуальными становятся расчеты в национальных валютах, возобновление СВОП-соглашения между центробанками Беларуси и Китая для краткосрочного финансирования торговли, использование блокчейн-технологий, финансовых криптоплатформ.



