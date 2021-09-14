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Apple представила новый iPhone 13

Компания Apple в рамках онлайн-презентации новых продуктов представила новое поколение смартфона iPhone — модели iPhone 13 и iPhone 13 mini.

       
Стоимость нового iPhone 13 mini составит от $699, а iPhone 13 — от $799. Базовым станет смартфон со 128 Гб памяти, а также появятся версии с 256 Гб и 512 Гб памяти.

Дизайн устройства практически не изменился по сравнению с iPhone 12. Визуально отличить новинку можно по новой архитектуре основной камеры, два объектива которой расположены по диагонали. Переработаны фронтальная камера и система FaceID: они занимают на 20% меньшую площадь, что позволило уменьшить размеры «челки» на экране. 

Оптимизированная архитектура позволила установить в смартфон более емкий аккумулятор. Новые iPhone 13 и iPhone 13 mini получили экран Super Retina XDR, который стал на 28% ярче и поддерживает Doldy Vision и HDR10.

Новый процессор A15 Bionic выполнен по нормам 5 нм техпроцесса, что позволило повысить его производительность — Apple называет чип самым быстрым процессоров среди всех смартфонов. Переработана графика, которая также стала быстрее, улучшена система машинного обучения.

iPhone 13 и iPhone 13 mini получили переработанные камеры, причем широкоугольная полностью новая с технологией оптической стабилизации от iPhone 12 Pro Max. 

Новые смартфоны получили возможность записи видео с режимом «Киноэффект», позволяющим легко менять фокус во время съемки и постоянно удерживать в фокусе лицо человека в кадре. Также можно менять фокус во время съемки вручную.

Смартфоны поддерживают 5G, но у модели переработаны антенны и радиочасть, позволяющие повысить количество поддерживаемых частот, а также снизить энергопотребление. 

Время работы без подзарядки увеличено у iPhone 13 mini на полтора часа и на два часа у iPhone 13 по сравнению с предыдущими поколениями моделей. Заявлено, что новинки смогут самостоятельно переключаться с 5G на LTE для экономии заряда.
Источник: kommersant.ru
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