Кувейт даст Беларуси $25 млн
В кредит - на реконструкцию гродненской больницы
Лукашенко указом №341 от 14 сентября одобрил проект кредитного соглашения с Кувейтским фондом арабского экономического развития.
«Средства займа в размере 7,5 млн. кувейтских динаров (эквивалентны $25 млн) будут направлены на реконструкцию Городской клинической больницы №3 Гродно под Гродненский областной клинический онкологический диспансер», - говорится в официальном комментарии к указу.
Документ предусматривает предоставление ряда льгот и преференций по таможенным пошлинам и НДС в отношении условий кредитного соглашения.
Источник: afn.by
20:33 14/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение