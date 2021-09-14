Валерий Остринский — сооснователь объединения венчурных инвесторов Angels BAND Belarus, входит в топ-200 самых влиятельных и успешных бизнесменов Беларуси.





В беседе с Еврорадио бизнесмен рассказал, как вышло, что его осудили за сделки почти десятилетней давности, что происходит со стартап-экосистемой и почему все айтишники всё равно не уедут.

Уголовная статья за нормальную практику

Уголовное дело было возбуждено по статье УК 243 (уклонение от уплаты налогов в крупном размере) ещё в январе 2019 года, рассказывает Валерий.





— У контролирующих органов были претензии к работе моих организаций в 2012–2013 годах. Думаю, приговор был чисто экономический. Каких-то намёков на политическую ангажированность я ни от следователя, ни от прокуратуры не слышал.





Собеседник отмечает, что “уголовку” получил за то, что в то время никто не считал нарушением. Дело в том, что в 2012–2013 годах ещё действовало ограничение Нацбанка на предоплату иностранным организациям. Чтобы её внести, требовалось специальное разрешение Нацбанка.





— Тогда считалось нормальной практикой, когда компания, которая импортировала в Беларусь какие-то товары, создавала другую компанию за границей. Та на заводах или у трейдеров закупала нужный товар, делая предоплату. Этот товар она поставляла в аффилированную белорусскую организацию, оставляя себе дельту, связанную с затратами, которые нужны на содержание этой компании.





Так было проще заниматься оформлением международных контрактов. И много внутренних нюансов документооборота было проще закрывать со своей аффилированной компанией, — говорит Валерий.





По мнению чиновников, Беларусь из-за этого недополучила налог на прибыль. Поскольку срок давности по налоговым преступлениям 10 лет, Валерия Остринского осудили.





Чтобы претендовать на минимальный срок, собеседник выплатил ущерб и пеню на сумму, равную сумме ущерба.





— Ущерб большой. Цифрами не буду оперировать, они могут испугать, — говорит Валерий Остринский.





“52 человека из моего окружения проходили по статьям”

В фейсбуке собеседник пошутил, что создаст “партию уголовников”, раз теперь ему нельзя вести предпринимательскую деятельность.





— Это, конечно, была шутка. Хотя в каждой шутке есть доля правды. Я как-то насчитал, что из списка моего ближайшего окружения около 52 человек проходили, а некоторые даже отбывали уголовные сроки по политическим или экономическим статьям.





Пока Валерий собирается обосноваться в деревне и, насколько это возможно, развивать стартап-экосистему.





— Я же продолжаю являться председателем правления сети бизнес-ангелов. Пока не определился, буду ли лично заниматься инвестированием. Не очень понятно, что значит ограничение на ведение предпринимательской деятельности. Нельзя быть ипэшником, инвестором, руководителем?





“Даже в Северной Корее рассказывали про частный бизнес”

Собеседник уверен, что, несмотря на уголовные статьи за экономические преступления и политический кризис, какая-то экономическая активность в Беларуси всё равно будет. Вопрос только в её интенсивности.





— Когда я был в Северной Корее, нам рассказывали, что там есть какие-то частные лица, которые делают бизнес. В Советском Союзе были фабриканты, которые даже по статьям расстрела проходили, и всё равно люди этим занимались.





Всё же политический кризис ударил по инвестиционному климату.





— Из наших бизнес-ангелов, наверное, человек пять из семидесяти уехали за границу. В какое-то время их было уже около ста, но с начала кризиса многие поставили это на паузу. Не мегакритичная цифра, но, естественно, оптимизма намного меньше относительно инвестирования в белорусские организации.





Хотя в стартапах интересны именно локальные команды. Мы здесь всё знаем, есть обратная связь от комьюнити. В какой юрисдикции эти ребята будут структурироваться — это уже их выбор.





Хотя IT-специалисты продолжают мигрировать, это подходит не всем, подчеркивает Валерий.





— Я в эмиграции жил три года в разных странах, но желания где-то обосноваться не появилось. Теперь уезжают в первую очередь, что наиболее печально, основатели компаний или топ-менеджмент. На этих людях основные риски попасть под экономические статьи.





А рядовые сотрудники, которые не находятся на политической передовой, для которых важно, что здесь дешевле жизнь и есть свои привязанности, остаются. Жить в Минске всё-таки комфортно.





Креативное сообщество самое подвижное

Кому-то для создания стартапов нужно постоянное вдохновение и взаимодействие с сообществом людей, близких по духу, а кому-то хорошо и одному в гараже, но в любом случае для реализации новых идей обстановка сейчас не самая лучшая, отмечает собеседник.





— Креативное сообщество довольно подвижно. Ему нужен большой уровень свободы. Многие креативщики, это видно даже по ивенторам, уехали. По моему субъективному восприятию, кажется, что из креативного класса, который был на передовой, в том числе и политически, процентов 50 уехало. Если смотреть по IT более широко, то около 25 процентов уехало.





Валерий отмечает, что не планирует уезжать.





— Может быть, потом. В качестве приключения. Было бы интересно длительное время провести в Бразилии или Перу. Но это не будет связано с какими-то рисками для меня.





Сейчас собираюсь заземлиться в деревне и происходящее в Беларуси воспринимаю немного по-буддистски. Буду заниматься стартап-экосистемой, социальными активностями, которые меня драйвят, — заключает Валерий Остринский.