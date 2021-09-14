+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Интеграция Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Девальвация всё ближе? У населения рекордный объём BYN-рублей

Инфобанк продолжает «мониторить» данные Нацбанка по BYN-рублёвым финансовым активам, что находятся в распоряжении населения.

Которые состоят из:

- наличных BYN-рублей (правда, там есть ещё немного неотделяемых остатков в кассах торговых организациях)

- объёма переводных BYN-рублевых депозитов физических лиц (остатков на BYN-карт-счетах населения – на банковских карточках)

- объёма срочных BYN-рублёвых депозитов физических лиц.

 
Суммы BYN-рублей в распоряжении населения, кроме прочего, показывает теоретический девальвационный потенциал – какую максимальную сумму белорусы могут предъявить на конвертацию в доллары/евро в панические моменты кризисов, что случались уже не раз. 

Конечно, никогда вся сумма BYN-рублей не поступит на валютный рынок – всегда какая-то часть денег останется для походов в магазин, кто-то решит купить товар, пока он не вырос в цене, кто-то вообще «не заморачивается» покупкой крепкой валюты.
 
Но если смотреть на динамику BYN-рублёвой денежной массы населения, и вспомнить все девальвации, что белорусы пережили достаточное для их «изучения» количество, можно сопоставить текущую ситуацию с прежними, и даже заметить много закономерностей.
 
Одна из них – все девальвации случались, когда общая сумма BYN-рублей в распоряжении населения превышала $5 млрд в эквиваленте.
 
Это потому так получалось, что та часть суммы BYN-рублей, что в период массовой скупки валюты «идёт на валютный рынок за долларами», становилась слишком уж значительной для того, чтобы удержать курс имеющимися у государства валютными резервами.
 
И в августе это произошло – впервые с последней девальвации, что была в августе 2020-го, долларовый эквивалент BYN-рублёвых активов в распоряжении населения превысил $5 млрд, составив $5,107 млрд.

Правда, в августе 2020 года был триггер, приведший к массовой скупке валюты – массовые протесты, начало политического кризиса. А сейчас его нет.

Но есть то, чего тогда не было: вся страна находится в ожидании начала действия санкций, которые с большой вероятностью могут нанести финансово-экономический ущерб.
 
И, кроме того, важно то, что удельный вес «горячих денег» сейчас на рекордном уровне.
 
«Горячие деньги» здесь – это общая сумма наличных BYN-рублей и средств на переводных BYN-депозитах – всё то, что используется населением больше для текущего потребления, а не для долгосрочного хранения. 

И которые можно оперативно использовать, в том числе и для приобретения долларов/евро (в отличие от «замороженных» на срочных вкладах).
 
В августе доля «горячих денег» в общей сумме BYN-рублей у населения составила 63,6% – исторический максимум.
 
Прирост среднемесячного объёма «горячих денег» в этом году в 6 месяцах из 8-и. В июле он был вторым по номинальной величине в истории: 466 млн BYN. В августе $286 млн BYN.
 
Объем «горячих денег» неуклонно увеличивается. Природа этого, конечно, инфляционная: при постоянном росте цен средств на текущее потребление надо все больше и больше.
 
Хотя после августа 2020-го в условиях девальвационных (и не только) ожиданий, этот рост, было, прекратился: люди не оставляли у себя BYN-рублей, больше, чем нужно для жизни.
 
Но в последние месяцы стабильного валютного курса, и даже укрепления BYN-рубля, эти ограничения сняты, что и вылилось в быстром приросте «горячих денег» в июле и августе.
 
И теперь их объём исторически рекордный: 8,142 млрд BYN: в августе 2021-го превышен прежний максимум, что был ровно год назад, в августе 2020-го.

Вновь обновлён исторический максимум и объёма BYN-рублёвой «налички»: в августе денег в физическом обращении было 4,567 млрдBYN (по среднемесячному значению).
 
Хотя ещё в прошлом месяце было превышено августовская 2020-го сумма, что было самой большой в перед тем, как белорусы «ринулись» скупать валюту, расходуя на скупку в том числе и наличные BYN-рубли.

В этом году был только один месяц падения объёма «BYN-налички» – апрель. В остальные месяцы 2021-го сумма BYN-рублей в обращении прирастала.
 
А июльский прирост (+160 млнBYN по среднемесячному значению) оказался наибольшим в этом году, и одним из самых больших за много лет. В августе прирост – 93 млнBYN.
 
BYN-рублей на карточках у народа меньше, чем «налички на руках» – 3,575 млрд BYN, и он сейчас не на максимуме (среднемесячный рекорд был в июне 2020-го – 3,667 млрд BYN): слишком уж много было потрачено BYN-рублей с карточек на покупку валюты в 2020 году.

Изменение объёма средств населения на переводных BYN-рублёвых депозитах (BYN-карт-счетах) очень динамична и амплитудна – то сильный прирост, то сильное падение.
 
Сильнейшее же сокращение, как и в наличном секторе, было в сентябре 2020-го, что стало результатом августовской скупки иностранной валюты.

А в июле был зафиксирован один из самых значительных среднемесячных приростов за всё время – на 306 млнBYN. В августе он меньше – составил 192 млнBYN.

Объем долларов, который мог бы купить народ на все «горячие деньги» – на весь BYN-нал и все деньги с BYN-карт-счетов, составляет сейчас 3,246 $млрд (август 2021-го).
 
Но 1,5 года назад, в конце 2019-го было 3,196 $млрд, что было историческим максимумом долларового эквивалента «горячих денег» в распоряжении населения.
 
Мартовская и августовская девальвации и расход BYN-рублей на покупку валюты снизили $-эквивалент. А сейчас он поднимается ещё и благодаря укреплению белорусского рубля к доллару, превысив уже цифру додевальвационного июля 2020-го.

Но за BYN‑наличку белорусы могут сейчас купить долларов уже больше, чем в марте или августе 2020-го – в месяцах девальвации BYN-рубля: в августе 2021 года $-эквивалент стал рекордным – $1,821 млрд.

А сумма долларов, которую теоретически можно приобрести за всё, что находятся на BYN-рублевых карточках населения – 1,425 $млрд.

Это – не рекорд (рекордный $-эквивалент остатков на BYN-карточках физлиц был два года назад – $1,506 млрд). Но превышено августовское значение 2020-го.
 
Срочные BYN-вклады – наименее волатильная часть денежной массы, она не используется в товарном обмене или на валютном рынке, так как «заморожена» в банке на депозите на определенный срок.
 
Динамика объема срочных BYN-депозитов физлиц – это индикатор отношения белорусов к национальной валюте, уровня девальвационных ожиданий, а также выгодности хранения сбережений на этих вкладах.
 
Ведь когда «лишние деньги» заносятся на срочный вклад, особенно безотзывный, откуда их не забрать до уговоренного срока, вкладчик уверен в том, что он, как минимум, не потеряет в долларовом эквиваленте.
 
Поэтому динамика в кризисные времена – отрицательная, что и наблюдается в 2020-21 гг.
 
Но уже два месяца «плюсовые»: среднемесячная сумма в июле стала больше на 17 млн, а в августе – уже на 51BYN.
 
Прирост пока совсем небольшой, и идёт больше капитализацией начисленных процентов.
 
В ковидный и политический кризис объём срочных BYN-вкладов физлиц сократился, и их сегодняшняя сумма – 4,668 млрд BYN (август 2021-го) – это уровень 2-летней давности.
 
А если учесть, что всё это время цены не стояли на месте, реальное сокращение – больше.
 
Сейчас на всю сумму срочных BYN-депозитов физлиц можно купить иностранной валюты на 1,861 $млрд. Хотя 1,5 года назад – на $2,463 млрд (5-летний максимум).
 
Это – результат двух девальваций белорусского рубля и выноса вкладов в 2020-21 гг.
 
Итак, суммируем.

За 8 месяцев с начала года выросли все составляющие BYN-рублёвых финансовых активов, что есть в распоряжении белорусов: суммарно – на 1,272 млрдBYN.

Больше всего выросли в объёме «горячие деньги населения» – «BYN-hot» – для текущего потребления, в том числе для возможной оперативной покупки иностранной валюты.
 
В то время как BYN-рубли, «замороженные» на срочных депозитах, прирастают медленно.

То есть, быстрее прирастают те деньги, что могут оперативно выйти на валютный рынок.
 
Июльский прирост (+483 млнBYN) стал наибольшим месячным приростом за много лет (а возможно, и за всё время). В августе же он сократился до +337 млнBYN.

Но всего в 2021-м было только два месяца из восьми, когда сумма BYN-рублёвых активов населения снижалась – это апрель и июнь. Во всех остальных месяцах был прирост.

В результате, сумма всех BYN-рублёвых финансовых активов населения стала в августе 2021-го исторически рекордной, превысив прежний максимум, что был в июле 2020-го, перед началом политического кризиса. Она составила 12,810 млрд BYN.

Хотя количество долларов, которые сейчас можно купить за все эти деньги – пока ещё меньше, чем в 2020-м, но быстро нарастает.

Теоретически возможный потенциальный спрос на иностранную валюту уже превысил $5 млрд, когда как перед августовской девальвацией был $5,3 млрд, а в начале 2020-го, ещё до мартовской девальвации – $5,7 млрд.
 
Теоретически возможный объём долларов, что можно купить за всю без остатка сумму, то есть девальвационный потенциал, в августе 2021-го такой:
за наличные BYN-рубли: $1,821 млрд (в июле $1,763 млрд, прирост $57 млн)
за деньги с BYN-карточек: $1,425 млрд (в июле $1,333 млрд, прирост $92 млн)
всего «за «горячие деньги»: $3,246 млрд (в июле $3,097 млрд, прирост $149 млн)
за срочные BYN-вклады: $1,861млрд (в июле $1,820 млрд, прирост $41 млн)
итого за все BYN-активы населения: $5,107 млрд (в июле $4,917 млрд, прирост $191 млн за месяц)
 
Как видим, девальвационный потенциал нарастает, превысив $5 млрд. Через некоторое время будет понятно, насколько точно этот показатель может указать на возможную девальвацию национальной валюты.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]