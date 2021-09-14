Которые состоят из:





- наличных BYN-рублей (правда, там есть ещё немного неотделяемых остатков в кассах торговых организациях)





- объёма переводных BYN-рублевых депозитов физических лиц (остатков на BYN-карт-счетах населения – на банковских карточках)





- объёма срочных BYN-рублёвых депозитов физических лиц.





Суммы BYN-рублей в распоряжении населения, кроме прочего, показывает теоретический девальвационный потенциал – какую максимальную сумму белорусы могут предъявить на конвертацию в доллары/евро в панические моменты кризисов, что случались уже не раз.





Конечно, никогда вся сумма BYN-рублей не поступит на валютный рынок – всегда какая-то часть денег останется для походов в магазин, кто-то решит купить товар, пока он не вырос в цене, кто-то вообще «не заморачивается» покупкой крепкой валюты.

Но если смотреть на динамику BYN-рублёвой денежной массы населения, и вспомнить все девальвации, что белорусы пережили достаточное для их «изучения» количество, можно сопоставить текущую ситуацию с прежними, и даже заметить много закономерностей.

Одна из них – все девальвации случались, когда общая сумма BYN-рублей в распоряжении населения превышала $5 млрд в эквиваленте.

Это потому так получалось, что та часть суммы BYN-рублей, что в период массовой скупки валюты «идёт на валютный рынок за долларами», становилась слишком уж значительной для того, чтобы удержать курс имеющимися у государства валютными резервами.

И в августе это произошло – впервые с последней девальвации, что была в августе 2020-го, долларовый эквивалент BYN-рублёвых активов в распоряжении населения превысил $5 млрд, составив $5,107 млрд.





Правда, в августе 2020 года был триггер, приведший к массовой скупке валюты – массовые протесты, начало политического кризиса. А сейчас его нет.





Но есть то, чего тогда не было: вся страна находится в ожидании начала действия санкций, которые с большой вероятностью могут нанести финансово-экономический ущерб.

И, кроме того, важно то, что удельный вес «горячих денег» сейчас на рекордном уровне.

«Горячие деньги» здесь – это общая сумма наличных BYN-рублей и средств на переводных BYN-депозитах – всё то, что используется населением больше для текущего потребления, а не для долгосрочного хранения.





И которые можно оперативно использовать, в том числе и для приобретения долларов/евро (в отличие от «замороженных» на срочных вкладах).

В августе доля «горячих денег» в общей сумме BYN-рублей у населения составила 63,6% – исторический максимум.

Прирост среднемесячного объёма «горячих денег» в этом году в 6 месяцах из 8-и. В июле он был вторым по номинальной величине в истории: 466 млн BYN. В августе $286 млн BYN.

Объем «горячих денег» неуклонно увеличивается. Природа этого, конечно, инфляционная: при постоянном росте цен средств на текущее потребление надо все больше и больше.

Хотя после августа 2020-го в условиях девальвационных (и не только) ожиданий, этот рост, было, прекратился: люди не оставляли у себя BYN-рублей, больше, чем нужно для жизни.

Но в последние месяцы стабильного валютного курса, и даже укрепления BYN-рубля, эти ограничения сняты, что и вылилось в быстром приросте «горячих денег» в июле и августе.

И теперь их объём исторически рекордный: 8,142 млрд BYN: в августе 2021-го превышен прежний максимум, что был ровно год назад, в августе 2020-го.





Вновь обновлён исторический максимум и объёма BYN-рублёвой «налички»: в августе денег в физическом обращении было 4,567 млрдBYN (по среднемесячному значению).

Хотя ещё в прошлом месяце было превышено августовская 2020-го сумма, что было самой большой в перед тем, как белорусы «ринулись» скупать валюту, расходуя на скупку в том числе и наличные BYN-рубли.





В этом году был только один месяц падения объёма «BYN-налички» – апрель. В остальные месяцы 2021-го сумма BYN-рублей в обращении прирастала.

А июльский прирост (+160 млнBYN по среднемесячному значению) оказался наибольшим в этом году, и одним из самых больших за много лет. В августе прирост – 93 млнBYN.

BYN-рублей на карточках у народа меньше, чем «налички на руках» – 3,575 млрд BYN, и он сейчас не на максимуме (среднемесячный рекорд был в июне 2020-го – 3,667 млрд BYN): слишком уж много было потрачено BYN-рублей с карточек на покупку валюты в 2020 году.





Изменение объёма средств населения на переводных BYN-рублёвых депозитах (BYN-карт-счетах) очень динамична и амплитудна – то сильный прирост, то сильное падение.

Сильнейшее же сокращение, как и в наличном секторе, было в сентябре 2020-го, что стало результатом августовской скупки иностранной валюты.





А в июле был зафиксирован один из самых значительных среднемесячных приростов за всё время – на 306 млнBYN. В августе он меньше – составил 192 млнBYN.





Объем долларов, который мог бы купить народ на все «горячие деньги» – на весь BYN-нал и все деньги с BYN-карт-счетов, составляет сейчас 3,246 $млрд (август 2021-го).

Но 1,5 года назад, в конце 2019-го было 3,196 $млрд, что было историческим максимумом долларового эквивалента «горячих денег» в распоряжении населения.

Мартовская и августовская девальвации и расход BYN-рублей на покупку валюты снизили $-эквивалент. А сейчас он поднимается ещё и благодаря укреплению белорусского рубля к доллару, превысив уже цифру додевальвационного июля 2020-го.





Но за BYN‑наличку белорусы могут сейчас купить долларов уже больше, чем в марте или августе 2020-го – в месяцах девальвации BYN-рубля: в августе 2021 года $-эквивалент стал рекордным – $1,821 млрд.





А сумма долларов, которую теоретически можно приобрести за всё, что находятся на BYN-рублевых карточках населения – 1,425 $млрд.





Это – не рекорд (рекордный $-эквивалент остатков на BYN-карточках физлиц был два года назад – $1,506 млрд). Но превышено августовское значение 2020-го.

Срочные BYN-вклады – наименее волатильная часть денежной массы, она не используется в товарном обмене или на валютном рынке, так как «заморожена» в банке на депозите на определенный срок.

Динамика объема срочных BYN-депозитов физлиц – это индикатор отношения белорусов к национальной валюте, уровня девальвационных ожиданий, а также выгодности хранения сбережений на этих вкладах.

Ведь когда «лишние деньги» заносятся на срочный вклад, особенно безотзывный, откуда их не забрать до уговоренного срока, вкладчик уверен в том, что он, как минимум, не потеряет в долларовом эквиваленте.

Поэтому динамика в кризисные времена – отрицательная, что и наблюдается в 2020-21 гг.

Но уже два месяца «плюсовые»: среднемесячная сумма в июле стала больше на 17 млн, а в августе – уже на 51BYN.

Прирост пока совсем небольшой, и идёт больше капитализацией начисленных процентов.

В ковидный и политический кризис объём срочных BYN-вкладов физлиц сократился, и их сегодняшняя сумма – 4,668 млрд BYN (август 2021-го) – это уровень 2-летней давности.

А если учесть, что всё это время цены не стояли на месте, реальное сокращение – больше.

Сейчас на всю сумму срочных BYN-депозитов физлиц можно купить иностранной валюты на 1,861 $млрд. Хотя 1,5 года назад – на $2,463 млрд (5-летний максимум).

Это – результат двух девальваций белорусского рубля и выноса вкладов в 2020-21 гг.

Итак, суммируем.





За 8 месяцев с начала года выросли все составляющие BYN-рублёвых финансовых активов, что есть в распоряжении белорусов: суммарно – на 1,272 млрдBYN.





Больше всего выросли в объёме «горячие деньги населения» – «BYN-hot» – для текущего потребления, в том числе для возможной оперативной покупки иностранной валюты.

В то время как BYN-рубли, «замороженные» на срочных депозитах, прирастают медленно.





То есть, быстрее прирастают те деньги, что могут оперативно выйти на валютный рынок.

Июльский прирост (+483 млнBYN) стал наибольшим месячным приростом за много лет (а возможно, и за всё время). В августе же он сократился до +337 млнBYN.





Но всего в 2021-м было только два месяца из восьми, когда сумма BYN-рублёвых активов населения снижалась – это апрель и июнь. Во всех остальных месяцах был прирост.





В результате, сумма всех BYN-рублёвых финансовых активов населения стала в августе 2021-го исторически рекордной, превысив прежний максимум, что был в июле 2020-го, перед началом политического кризиса. Она составила 12,810 млрд BYN.





Хотя количество долларов, которые сейчас можно купить за все эти деньги – пока ещё меньше, чем в 2020-м, но быстро нарастает.





Теоретически возможный потенциальный спрос на иностранную валюту уже превысил $5 млрд, когда как перед августовской девальвацией был $5,3 млрд, а в начале 2020-го, ещё до мартовской девальвации – $5,7 млрд.

Теоретически возможный объём долларов, что можно купить за всю без остатка сумму, то есть девальвационный потенциал, в августе 2021-го такой:

за наличные BYN-рубли: $1,821 млрд (в июле $1,763 млрд, прирост $57 млн)

за деньги с BYN-карточек: $1,425 млрд (в июле $1,333 млрд, прирост $92 млн)

всего «за «горячие деньги»: $3,246 млрд (в июле $3,097 млрд, прирост $149 млн)

за срочные BYN-вклады: $1,861млрд (в июле $1,820 млрд, прирост $41 млн)

итого за все BYN-активы населения: $5,107 млрд (в июле $4,917 млрд, прирост $191 млн за месяц)

Как видим, девальвационный потенциал нарастает, превысив $5 млрд. Через некоторое время будет понятно, насколько точно этот показатель может указать на возможную девальвацию национальной валюты.