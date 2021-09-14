Ежедневник посмотрел данные Нацбанка и Национального статистического комитета, чтобы определить, на чем белорусам придется экономить.





Как сообщил Белстат, индекс цен производителей промышленной продукции в августе 2021 года по сравнению с июлем 2021 года составил 100,8%. Если сравнивать с началом года, то рост составляет уже не 0,8%, а 11,1%.





Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в августе 2021 года по сравнению с июлем 2021 года составил 100,5%.





Индекс цен в строительстве в августе 2021 года по сравнению с июлем 2021 года составил 101,3%.





А вот индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в августе 2021 года по сравнению с июлем 2021 года составил 99,1%. Иными словами, здесь цены снизились.





Согласно данным Нацбанка, за август 2021 года потребительские цены в Беларуси выросли на 0,18% в годовом исчислении. И это в то время, как за июль, инфляция снизилась на 0,1% в годовом выражении.





Среди нерегулируемых государством товаров и услуг в августе больше всего подорожали майонез – на 27,1% в годовом выражении, потом масло и жиры – на 21,3%, ковры и ковровые изделия – на 20%, яйца куриные – на 18,9%, горчица пищевая – на 16,2% в годовом выражении.





Пятерку лидеров по росту цен среди товаров и услуг, цены на которые регулируются государством, возглавили лекарственные препараты. Они подорожали в августе на 22,1% в годовом выражении. На втором месте услуги по охране жилищ – рост на 20,8% в годовом выражении. Третье место досталось пассажирскому транспорту, который в августе продемонстрировал рост цен на 16,2%. Затем идут топливо – 15,5% и табачные изделия – 11,4%.





В целом с начала 2021 года в годовом выражении цены на регулируемые государством товары и услуги выросли на 9,7%, а на свободном рынке рост составил 9,9%.





Согласно прогнозу Евразийского банка развития, снижение урожайности зерновых в Беларуси (на 19% в сравнении с 2020 годом) может оказать еще большее негативное влияние на инфляцию в стране. Затухание инфляционных процессов может произойти только к декабрю, если к этому времени не появится дополнительны факторов.