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Какие цены росли в августе больше всего – официально

В августе цены в Беларуси продолжили свой рост, несмотря на все попытки правительства помешать этому.

Ежедневник посмотрел данные Нацбанка и Национального статистического комитета, чтобы определить, на чем белорусам придется экономить.

Как сообщил Белстат, индекс цен производителей промышленной продукции в августе 2021 года по сравнению с июлем 2021 года составил 100,8%. Если сравнивать с началом года, то рост составляет уже не 0,8%, а 11,1%.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в августе 2021 года по сравнению с июлем 2021 года составил 100,5%.

Индекс цен в строительстве в августе 2021 года по сравнению с июлем 2021 года составил 101,3%.

А вот индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в августе 2021 года по сравнению с июлем 2021 года составил 99,1%. Иными словами, здесь цены снизились.

Согласно данным Нацбанка, за август 2021 года потребительские цены в Беларуси выросли на 0,18% в годовом исчислении. И это в то время, как за июль, инфляция снизилась на 0,1% в годовом выражении.

Среди нерегулируемых государством товаров и услуг в августе больше всего подорожали майонез – на 27,1% в годовом выражении, потом масло и жиры – на 21,3%, ковры и ковровые изделия – на 20%, яйца куриные – на 18,9%, горчица пищевая – на 16,2% в годовом выражении.

Пятерку лидеров по росту цен среди товаров и услуг, цены на которые регулируются государством, возглавили лекарственные препараты. Они подорожали в августе на 22,1% в годовом выражении. На втором месте услуги по охране жилищ – рост на 20,8% в годовом выражении. Третье место досталось пассажирскому транспорту, который в августе продемонстрировал рост цен на 16,2%. Затем идут топливо – 15,5% и табачные изделия – 11,4%.

В целом с начала 2021 года в годовом выражении цены на регулируемые государством товары и услуги выросли на 9,7%, а на свободном рынке рост составил 9,9%.

Согласно прогнозу Евразийского банка развития, снижение урожайности зерновых в Беларуси (на 19% в сравнении с 2020 годом) может оказать еще большее негативное влияние на инфляцию в стране. Затухание инфляционных процессов может произойти только к декабрю, если к этому времени не появится дополнительны факторов.
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