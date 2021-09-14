По мнению экономиста Ярослава Романчука, на данном этапе после встречи в Москве в очевидном выигрыше оказались чиновники и бюрократы, которые готовы ежегодно по много раз ездить в командировки, подписывать, согласовывать, договариваться и получать за это премии.





— Потому что это их маленький, но стабильный источник дохода, — отметил эксперт в стриме ОГП-ТВ. — Плюс, это улучшение их собственного человеческого капитала и полезных связей, которое позволяет им крышевать и осуществлять разного рода коммерческие сделки.





Но если чиновники — это лишь приводные ремни процесса, то главными бенефициарами происходящего, как и четверть века назад, являются крупные компании, вхожие в высокие кабинеты в Москве и Минске, уверен Романчук:





— Это монополисты, это те схематозники, которые могут и нефтепродуктами торговать, и санкционку поставлять, и сигареты контрабандные по всему миру продавать. То есть, те люди, которые легальными и почти легальными способами могут нагнуть законодательство в свою пользу.





По мнению Романчука, «интеграция между Беларусью и Россией была и остается делом крупных группировок, которые прикрываются ей, чтобы делать свой большой бизнес».





— Это не про малый бизнес, это не про народы и экономику Беларуси и России. Это про то, как сделать так, чтобы потоки были такими же интенсивными, такими же прибыльными для их конечных бенефициаров.





Политические выгодополучатели сидят в Кремле и Дворце независимости в Минске, считает экономист.





— Они сохранили режим отношений, но при этом произошел совершенно очевидный перекос в перераспределении потоков в пользу России, — говорит Романчук.





Он называет это неизбежной ценой за поддержку Москвы, которая стала для белорусского режима «и кредитором, и защитником последней надежды».





В очевидном выигрыше оказались военные и спецслужбы, подчеркивает Романчук. Вместе с тем, расширение военного присутствия России на нашей территории повышает риски возникновения конфликтов с соседними государствами.





Резюмируя эффект от работы над интеграционными картами, экономист сделал мрачный прогноз:





— Это очень четкая подготовка к тому, чтобы Республика Беларусь как независимый экономический субъект перестала существовать на карте мира. Это результат того, что Александр Лукашенко совершил со страной в 2020-2021 годах. И, к сожалению, если петля продолжит затягиваться, на повестке дня возникнет вопрос и о политической интеграции. Я так понимаю, что это дело 2023-2024 годов.