+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Интеграция Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Романчук: Интеграция была и есть прикрытием для тех, кто делает бизнес на серых схемах

28 интеграционных карт. Кто выиграл? Мнение независимого экономиста.

Романчук: Интеграция была и есть прикрытием для тех, кто делает бизнес на серых схемах
По мнению экономиста Ярослава Романчука, на данном этапе после встречи в Москве в очевидном выигрыше оказались чиновники и бюрократы, которые готовы ежегодно по много раз ездить в командировки, подписывать, согласовывать, договариваться и получать за это премии.

— Потому что это их маленький, но стабильный источник дохода, — отметил эксперт в стриме ОГП-ТВ. — Плюс, это улучшение их собственного человеческого капитала и полезных связей, которое позволяет им крышевать и осуществлять разного рода коммерческие сделки.

Но если чиновники — это лишь приводные ремни процесса, то главными бенефициарами происходящего, как и четверть века назад, являются крупные компании, вхожие в высокие кабинеты в Москве и Минске, уверен Романчук:

— Это монополисты, это те схематозники, которые могут и нефтепродуктами торговать, и санкционку поставлять, и сигареты контрабандные по всему миру продавать. То есть, те люди, которые легальными и почти легальными способами могут нагнуть законодательство в свою пользу.

По мнению Романчука, «интеграция между Беларусью и Россией была и остается делом крупных группировок, которые прикрываются ей, чтобы делать свой большой бизнес».

— Это не про малый бизнес, это не про народы и экономику Беларуси и России. Это про то, как сделать так, чтобы потоки были такими же интенсивными, такими же прибыльными для их конечных бенефициаров. 

Политические выгодополучатели сидят в Кремле и Дворце независимости в Минске, считает экономист.

— Они сохранили режим отношений, но при этом произошел совершенно очевидный перекос в перераспределении потоков в пользу России, — говорит Романчук.

Он называет это неизбежной ценой за поддержку Москвы, которая стала для белорусского режима «и кредитором, и защитником последней надежды».

В очевидном выигрыше оказались военные и спецслужбы, подчеркивает Романчук. Вместе с тем, расширение военного присутствия России на нашей территории повышает риски возникновения конфликтов с соседними государствами.

Резюмируя эффект от работы над интеграционными картами, экономист сделал мрачный прогноз:

— Это очень четкая подготовка к тому, чтобы Республика Беларусь как независимый экономический субъект перестала существовать на карте мира. Это результат того, что Александр Лукашенко совершил со страной в 2020-2021 годах. И, к сожалению, если петля продолжит затягиваться, на повестке дня возникнет вопрос и о политической интеграции. Я так понимаю, что это дело 2023-2024 годов.
Источник: gazetaby.com
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]