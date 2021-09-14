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Началось строительство Петербургского нефтяного терминала для беларуских нефтепродуктов

Порт Петербургского нефтяного терминала может стать ведущим перевалочным пунктом экспорта беларусских нефтепродуктов, заявил сегодня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов после церемонии закладки нового комплекса хранения и перевалки нефтепродуктов.

Российский губернатор отметил, что получил поручение от Владимира Путина в январе 2021 года создать условия для обработки 100% нефтепродуктов, которые Беларусь экспортирует через российские морские порты.

«Порт Петербургского нефтяного терминала может стать ведущим в сотрудничестве наших стран», – заявил Беглов.

Старт модернизации терминала был положен в 2019 году, когда компания «Петербургский нефтяной терминал» и правительство города заключили соглашение о сотрудничестве. 

Планируется, что на первом этапе в строительство будет вложено 5 миллиардов российских рублей, затем еще около 10 миллиардов. К 2025 году новый терминал должен стать одним из крупнейших предприятий на Балтике.

АО «Петербургский нефтяной терминал» основан в 1995 году. Это один из крупнейших российских терминалов по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе и одна из крупнейших стивидорных компаний Большого порта Санкт‑Петербург. 

Пропускная способность – 10 млн тонн в год. В 2020 году было отгружено 9,2 млн тонн нефтепродуктов.

Напомним, 19 февраля Беларусь и Россия подписали соглашение о перевалке нефтепродуктов с отечественных НПЗ в российских портах. В соответствии с соглашением, в 2021-23 годах через российские порты на Балтийском море будет перевалено более 9,8 млн т нефтепродуктов: мазута, бензина и масел. 

Соглашение предполагает принцип «бери или плати». Стороны договорились не менять тарифы в течение трех лет, за исключением ежегодной индексации.
Источник: reform.by
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