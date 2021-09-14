Доллар упал почти до месячного минимума
На торгах БВФБ во вторник белорусский рубль отбросил доллар на минимум почти за месяц. Благодаря этому стоимость валютной корзины снизилась ещё на 0,03% до минимума за две недели.
Курс доллара упал на 0,0066 BYN до 2,4981 BYN/USD до минимума за четыре недели.
Доллар подешевел уже третий раз за последние четыре торговые сессии. Его стоимость за это время снизилась на 0,0213 BYN.
Курс евро сегодня не изменился и остался на уровне 2,9527 BYN/EUR минимальном за последние 20 дней.
Предыдущие четыре дня евро дешевел на обущую сумму 0,0367 BYN.
Курс российского рубля подрос на 0,0029 BYN до 3,4332 BYN/100 RUB и оставил минимум за две недели.
Московская биржа
Высокие цены на газ в Европе и дорожающая вслед за ними нефть хорошо сказываются на позициях российского рубля.
Сегодня на валютной бирже в Москве средневзвешенный курс доллара к 11:30 упал на 37 копеек до 72,7171 RUB/USD — минимума за 2,5 месяца.
Аналогичный курс евро опустился на 14 копеек до 85,97 RUB/EUR. Сегодня ЦБ установит официальный курс евро на завтра, вполне может оказаться, что это будет минимальный уровень более чем за год.
Источник: select.by
14:07 14/09/2021
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