Курс доллара упал на 0,0066 BYN до 2,4981 BYN/USD до минимума за четыре недели.





Доллар подешевел уже третий раз за последние четыре торговые сессии. Его стоимость за это время снизилась на 0,0213 BYN.





Курс евро сегодня не изменился и остался на уровне 2,9527 BYN/EUR минимальном за последние 20 дней.





Предыдущие четыре дня евро дешевел на обущую сумму 0,0367 BYN.





Курс российского рубля подрос на 0,0029 BYN до 3,4332 BYN/100 RUB и оставил минимум за две недели.





Московская биржа

Высокие цены на газ в Европе и дорожающая вслед за ними нефть хорошо сказываются на позициях российского рубля.





Сегодня на валютной бирже в Москве средневзвешенный курс доллара к 11:30 упал на 37 копеек до 72,7171 RUB/USD — минимума за 2,5 месяца.





Аналогичный курс евро опустился на 14 копеек до 85,97 RUB/EUR. Сегодня ЦБ установит официальный курс евро на завтра, вполне может оказаться, что это будет минимальный уровень более чем за год.