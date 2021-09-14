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Соучредитель Apple Возняк объявил о создании космической компании

Соучредитель компании Apple Стив Возняк объявил о создании своей космической компании Privateer Space совместно с генеральным директором робототехнической компании Ripcord Алексом Филдингом.

О планах компании предприниматели намерены рассказать на AMOS Tech 2021, которая пройдет в сентябре на острове Мауи (Гавайи).

«Запускается компания Privateer Space, не похожая ни на что другое»,— написал господин Возняк в Twitter.

К записи он прикрепил ссылку на трейлер компании на YouTube. «Компания Privateer Space работает над тем, чтобы космос был безопасным и доступным для всего человечества»,— сказано в описании к видео, его цитирует kommersant.ru
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