"Намолочено 6,361 млн т зерна. По намолоту лидирует Минская область - более 1,6 млн т зерна, далее следуют Брестская - около 1,2 млн т, Гродненская - более 1,1 млн т. В Могилевской намолочено 854,9 тыс. т, Гомельской – 789,1 тыс. т, Витебской - 782 тыс. т", - говорится в сообщении в телеграм-канале министерства сельского хозяйства и продовольствия в понедельник.





Госзаказ по зерну выполнен на 94,6%, поставлено 786,1 тыс. т, отмечается в сообщении, пишет Интерфакс-Запад.





По данным Минсельхозпрода, сев озимых зерновых в Беларуси проведен на площади 343,2 тысяч га (23,6% от плана).





"Лидирует Минская область, где засеяно 91400 га (26,5%), далее следует Витебская - 63800 га (27,6%), Могилевская - 61300 га (29,1%). В Гродненской области засеяно 48700 га или 24,7%, в Брестской – 39300 га (16,7%), в Гомельской 38 800 га (16,3%)", - проинформировали в аграрном ведомстве.





Как сообщал ранее заместитель премьер-министра Беларуси Александр Субботин, Беларусь недобирает около миллиона тонн зерна.

"По зерну можно сказать, что хуже, чем мы планировали раньше. Где-то мы недобираем больше миллиона тонн именно по зерновому клину. Но достаточно неплохая стоит кукуруза. И часть даже посевов переводится в зерно (речь о том, что часть посевов кукурузы уберут не на силос, а именно на зерно. - ИФ). За счет кукурузы мы ожидаем, что будет 1,5-1,8 млн т кукурузного зерна - выше, чем в прошлом году. И мы часть этого дефицита перекроем", - отмечал вице-премьер.



