В августе ЗАО «Идея Банк» официально оформило свое вхождение в МТБанк. То есть отдельного юрлица скоро не будет. Пока оно еще числится в Едином госрегистре юрлиц и ИП. Ожидается, что скоро ЗАО будет ликвидировано и окончательно станет частью МТБанка.



