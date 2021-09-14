МТБанк завершает поглощение Idea Bank: куплено имущество почти на 54 тыс. рублей
Заключена очередная сделка, связанная с поглощением Idea Bank МТБанком. Второй покупает б/у имущество первого примерно на 53,9 тыс. рублей.
В августе ЗАО «Идея Банк» официально оформило свое вхождение в МТБанк. То есть отдельного юрлица скоро не будет. Пока оно еще числится в Едином госрегистре юрлиц и ИП. Ожидается, что скоро ЗАО будет ликвидировано и окончательно станет частью МТБанка.
МТБанк считает, что поглощение в итоге даст возможность войти в тройку лидеров потребительского кредитования. Более 99% в ЗАО «Идея Банк» были куплены МТБанком весной 2021 года. А в июне уже сам МТБанк был приобретен бизнесменом Ромео Абдо. В Минске он известен по девелоперским проектам: ТРЦ Galileo и бизнес-центры Rubin Plaza, Silver Tower. В итоге два банковских бизнеса — семьи Олексиных (МТБанк) и поляка Лешека Чернецкого (Idea Bank) — перешли в руки одного предпринимателя, пишет officelife.media
10:55 14/09/2021
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