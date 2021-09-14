Стоимость газа в Европе превысила $770 за 1 тыс. куб. м
Накануне цена последовательно преодолела $730, $740, $750 и $760 за 1 тыс. куб. м.
Цена на газ в Европе в ходе торгов 14 сентября превысила отметку в $770 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.
Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах во вторник достигла $772,5 за 1 тыс. куб. м, или €63,205 за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч), пишет ТАСС.
Накануне стоимость газа в Европе последовательно преодолела $730, $740, $750 и $760 за 1 тыс. куб. м.
10:16 14/09/2021
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