



Об этом он написал у себя в фэйсбуке.





"Итак, я - уехал… Нет и не может быть никакой более важной ценности в жизни человека, чем СВОБОДА. Свобода думать, говорить, делать. Не оглядываясь …И это ежедневное ощущение важнее денег, здоровья, секса и социального статуса", - написал он.





Александр Кнырович надеется, что уехал не навсегда.





"Все таки я очень люблю свой город и горжусь подавляющим большинством людей его окружающих. Держитесь, дорогие мои герои!", - добавил он.





Кнырович, управлявший холдингом «Сармат», был задержан в 2017 году, его обвинили в уклонении от уплаты налогов и даче взятки. Бизнесмен был осужден по «коррупционным» статьям, однако многие считали его дело политическим: предприниматель открыто критиковал политику белорусских властей.





В июле 2018-го его осудили на шесть лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Бизнесмен вышел на свободу 18 августа этого года.