+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Интеграция Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Бизнесмен Александр Кнырович уехал из Беларуси

Недавно вышедший на свободу известный белорусский бизнесмен Александр Кнырович покинул страну.

Бизнесмен Александр Кнырович уехал из Беларуси

Об этом он написал у себя в фэйсбуке.

"Итак, я - уехал… Нет и не может быть никакой более важной ценности в жизни человека, чем СВОБОДА. Свобода думать, говорить, делать. Не оглядываясь …И это ежедневное ощущение важнее денег, здоровья, секса и социального статуса", - написал он.

Александр Кнырович надеется, что уехал не навсегда.

"Все таки я очень люблю свой город и горжусь подавляющим большинством людей его окружающих. Держитесь, дорогие мои герои!", - добавил он.

Кнырович, управлявший холдингом «Сармат», был задержан в 2017 году, его обвинили в уклонении от уплаты налогов и даче взятки. Бизнесмен был осужден по «коррупционным» статьям, однако многие считали его дело политическим: предприниматель открыто критиковал политику белорусских властей.

В июле 2018-го его осудили на шесть лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Бизнесмен вышел на свободу 18 августа этого года.
Белорусы и рынок
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]