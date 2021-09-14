







Как и анонсировалось, общественные инспекторы будут работать под эгидой Комитета госконтроля (КГК). Финансировать новую государственно-общественную структуру будут из республиканского бюджета: за счет денег на содержание КГК. Указ разрешает брать на это финансы из «иных источников, не запрещенных законодательством».





Полномочия инспекторов описаны довольно обще. Например, написано, что они будут иметь право требовать от должностных лиц и граждан прекратить действия, которые препятствуют их функциям.





Обязанности таковы:





выполнять поручения работников органов КГК в определенные ими сроки;





соблюдать законность, быть тактичным и вежливым;





иметь при себе удостоверение общественного инспектора и предъявлять его по требованию должностных лиц и иных граждан;





и т. д.





Подразумевается, что эти инспекторы — общественная должность. Заниматься ценовым контролем они должны в свободное от работы время. Это бесплатно, но все же КГК будет иметь право давать своим помощникам премии за хорошую работу. Ожидается, что в инспекторы будут набирать сотрудников Федерации профсоюзов Беларуси, а также членов различных общественных организаций, аффилированных с государством.