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Экономист предложил властям способ, как «заманить» в страну инвесторов

Он советует властям по-новому взглянуть на показатель EBITDA.

Пересмотреть подход к работе с инвесторами предложил белорусским властям старший научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Лев Львовский. Он советует им по-новому взглянуть на показатель EBITDA — параметр, на который смотрят инвесторы, принимая решения, вкладывать деньги в проект или нет. Традиционно EBITDA — это прибыль компании до выплаты процентов, налогов, амортизации.

Многие белорусские предприятия по этому показателю «смотрятся не очень», отметил Львовский. Поэтому инвесторы не рискуют вкладывать сейчас деньги в Беларусь. Экономист предложил взять «на вооружение белорусифицированный EBTDA – Earnings Before, Torture, Death and Arrests (прибыль до пыток, смертей и арестов)», пишет Еврорадио.

Львовский убежден, что по этому показателю «многие наши компании выглядят гораздо привлекательнее, а, значит, нам легко удастся заманить бизнесменов с памятью как у золотой рыбки».

По итогам семи месяцев этого года инвестиции в основной капитал белорусских предприятий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились во всех регионах страны, за исключением Витебской области. Здесь рост составил менее 2%. В целом же за январь-июль 2021 года объем инвестиций составил 91,7% к аналогичному периоду 2020-го.
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