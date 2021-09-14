Пересмотреть подход к работе с инвесторами предложил белорусским властям старший научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Лев Львовский. Он советует им по-новому взглянуть на показатель EBITDA — параметр, на который смотрят инвесторы, принимая решения, вкладывать деньги в проект или нет. Традиционно EBITDA — это прибыль компании до выплаты процентов, налогов, амортизации.





Многие белорусские предприятия по этому показателю «смотрятся не очень», отметил Львовский. Поэтому инвесторы не рискуют вкладывать сейчас деньги в Беларусь. Экономист предложил взять «на вооружение белорусифицированный EBTDA – Earnings Before, Torture, Death and Arrests (прибыль до пыток, смертей и арестов)», пишет Еврорадио.





Львовский убежден, что по этому показателю «многие наши компании выглядят гораздо привлекательнее, а, значит, нам легко удастся заманить бизнесменов с памятью как у золотой рыбки».





По итогам семи месяцев этого года инвестиции в основной капитал белорусских предприятий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились во всех регионах страны, за исключением Витебской области. Здесь рост составил менее 2%. В целом же за январь-июль 2021 года объем инвестиций составил 91,7% к аналогичному периоду 2020-го.