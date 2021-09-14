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Amazon построил склад за $ 21 миллион среди мексиканских трущоб. Фото этого здания стало вирусным

Amazon (крупнейшая в мире компания, занимающаяся продажей товаров через интернет) построила в Мексике склад стоимостью 21 миллион долларов.


Все бы ничего, но новый объект расположился прямо посреди трущоб. Контраст громадной постройки и бедного района, вызвал неоднозначную реакцию пользователей интернета. Фотография склада на фоне лачуг стала вирусной, пишет издание «Стрелка Маг».

Склад площадью 32 тысячи квадратных метров был построен в районе Эль-Каньон-дель-Падре в городе Тихуана. Постройку сфотографировал местный фотограф Омар Мартинес.


«Склад построили в очень маргинальном месте, туда небезопасно добираться, − рассказал Мартинес ВВС. − Он находится на стороне канализационного канала, где многие занимаются торговлей наркотиками. Я делал снимки с помощью длиннофокусного объектива и использовал дрон. Я занялся этим, чтобы показать большой контраст, который существует здесь, в моем городе».

Пользователи соцсетей обратили внимание на диссонанс, который возникает, когда транснациональная компания, приносящая миллионы долларов прибыли, строит свое здание рядом с домами людей, живущих в тяжелых условиях.

В ответ на снимок мэр Тихуаны заявил, что новый склад ускорит доставку товаров Amazon в близлежащие города и к тому же создаст 250 новых рабочих мест для местного населения.

«Тихуана − один из самых важных городов на севере Мексики, и наше присутствие там позволит с здать сотни рабочих мест, что принесет пользу, как местному сообществу, так и нашим клиентам в регионе», − заявил представитель Amazon.

Ранее Reuters писал, что склады Amazon в Мексике часто полагаются на субподрядную рабочую силу, принуждают работать сверхурочно и проводят увольнения без выплаты выходного пособия.

Склад в Тихуане откроется в конце месяца. Поскольку город расположен близко к границе США, зарплаты тут выше средних по стране: около 10.7 долларов в час.
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