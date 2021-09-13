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Работники обувной фабрики в Барановичах пожаловались на низкую зарплату

Сотрудники фабрики расказали представителям прокуратуры, что администрация предприятия лишила их доплат за отдельные периоды рабочего времени: суммы составили от 100 до 1188 рублей.


Как сообщили в службе информации прокуратуры Брестской области, при встрече заместителя прокурора с трудовым коллективом ОАО «Барановичская обувная фабрика» некоторые работники высказали недовольство своим низким заработком.

Во время проверки организации были установлены факты нарушений закона «О государственных минимальных социальных стандартах» в части выплаты заработной платы ниже минимальной по стране. Так, 12-ти сотрудникам фабрики за отдельные периоды рабочего времени не произвели необходимые доплаты: их суммы составили от 100 рублей до 1188 рублей на каждого человека.

«Прокуратура внесла руководству ОАО представление, в котором потребовала устранить нарушения трудового законодательства и доплатить причитавшиеся гражданам деньги. Директор предприятия требование не исполнил, за что был привлечен к административной ответственности», -заявили в надзорном ведомстве.

Кроме того, Барановичская межрайпрокуратура предъявила в суд иск к нанимателю. В нем потребовано взыскать доплаты до минимальной заработной платы по республике для реализации государственных социальных стандартов по оплате труда на сумму свыше 3800 рублей. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.
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