



Как сообщили в службе информации прокуратуры Брестской области, при встрече заместителя прокурора с трудовым коллективом ОАО «Барановичская обувная фабрика» некоторые работники высказали недовольство своим низким заработком.





Во время проверки организации были установлены факты нарушений закона «О государственных минимальных социальных стандартах» в части выплаты заработной платы ниже минимальной по стране. Так, 12-ти сотрудникам фабрики за отдельные периоды рабочего времени не произвели необходимые доплаты: их суммы составили от 100 рублей до 1188 рублей на каждого человека.





«Прокуратура внесла руководству ОАО представление, в котором потребовала устранить нарушения трудового законодательства и доплатить причитавшиеся гражданам деньги. Директор предприятия требование не исполнил, за что был привлечен к административной ответственности», -заявили в надзорном ведомстве.





Кроме того, Барановичская межрайпрокуратура предъявила в суд иск к нанимателю. В нем потребовано взыскать доплаты до минимальной заработной платы по республике для реализации государственных социальных стандартов по оплате труда на сумму свыше 3800 рублей. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.