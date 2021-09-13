Работники обувной фабрики в Барановичах пожаловались на низкую зарплату
Сотрудники фабрики расказали представителям прокуратуры, что администрация предприятия лишила их доплат за отдельные периоды рабочего времени: суммы составили от 100 до 1188 рублей.
Как сообщили в службе информации прокуратуры Брестской области, при встрече заместителя прокурора с трудовым коллективом ОАО «Барановичская обувная фабрика» некоторые работники высказали недовольство своим низким заработком.
Во время проверки организации были установлены факты нарушений закона «О государственных минимальных социальных стандартах» в части выплаты заработной платы ниже минимальной по стране. Так, 12-ти сотрудникам фабрики за отдельные периоды рабочего времени не произвели необходимые доплаты: их суммы составили от 100 рублей до 1188 рублей на каждого человека.
«Прокуратура внесла руководству ОАО представление, в котором потребовала устранить нарушения трудового законодательства и доплатить причитавшиеся гражданам деньги. Директор предприятия требование не исполнил, за что был привлечен к административной ответственности», -заявили в надзорном ведомстве.
Кроме того, Барановичская межрайпрокуратура предъявила в суд иск к нанимателю. В нем потребовано взыскать доплаты до минимальной заработной платы по республике для реализации государственных социальных стандартов по оплате труда на сумму свыше 3800 рублей. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.
08:25 14/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение