+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Интеграция Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Российский рубль вошёл в топ-20 популярных международных валют

Российская валюта впервые с 2016 года вошла в топ-20 популярных валют, её доля в международных расчётах составила 0,18%. Об этом свидетельствуют данные системы межбанковских переводов SWIFT, сообщают РИА Новости.


В 2016 году этот показатель составлял 0,26%, при этом в пятёрку лидеров в этом году вошли доллар с долей 39,38%, евро — 38,43%, британский фунт стерлингов — 5,99%, японская иена — 2,74% и китайский юань — 2,19%.

Специалисты отмечают, что на положение рубля в рейтинге может повлиять малейшее колебание основных международных валют.

Учитывая относительно небольшую долю рубля в международных расчётах, даже незначительное изменение показателя более «тяжеловесных» валют может существенно повлиять на место рубля в рейтинге, — заявил эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

По его словам, экономики США и ЕС остаются «достаточно крупными и диверсифицированными, чтобы поддерживать мировой статус своих валют».
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]