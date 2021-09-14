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Газовый шок в Европе подбросил нефть до максимума за полтора месяца

Рынок нефти после двух недель «передышки» снова вошел в режим набора высоты.

На фоне сокращения добычи в США после урагана «Ида» и резкого роста цен на газ в Европе стоимость барреля Brent впервые с начала августа приблизилась к отметке 74 доллара.

На 16.56 ноябрьские фьючерсы на североморский сорт торгуются в Лондоне по 73,91 доллара за бочку, прибавляя 1,3%. Нефть WTI в Нью-Йорке дорожает на 1,2% и держится выше 70-долларовой отметки впервые за шесть недель (70,65 доллара), пишет finanz.ru.

«Ключевым драйвером для энергорынков становится погода», - говорит стратег по сырьевым рынкам BofA Europe Франсиско Бланш.

Сильнейший за 170 лет ураган «Ида», ударивший по побережью Луизианы и Техаса на прошлой неделе, остановил добычу в Мексиканском заливе на десятках платформ, из которых меньше трети смогли возобновить работу спустя две недели.

Тем временем на другом берегу Атлантики, в Европе, разворачивается газовая драма с ростом цен на 240% с начала года до рекордных в истории 750 долларов за тысячу кубометров.

«По мере того как стоимость газа и угля продолжает стремиться вверх, растет вероятность того, что нефть двинется следом», - говорит Бланш. Электростанции, работающие на газе, могут переключиться на нефть: даже если часть такого перехода реализуется, это даст прибавку к спросу в Европе и Азии на 1,8 млн баррелей в день. Отказаться от газа могут быть вынуждены ряд НПЗ и промышленных производств. «Если зима окажется заметно холоднее нормы, спрос на нефть может увеличиться на 1-2 млн баррелей в ден� В этом сценарии на рынке возникнет дефицит до 2 млн баррелей в сутки», - прогнозирует Бланш.

Краткосрочно ключевым фактором для цен на нефть остается скорость восстановления добычи в Мексиканском заливе, говорит стратег по сырьевым рынкам Сбербанк CIB Михаил Шейбе.

Пока из 14 буровых лишь 4 удалось вернуть к работе, поскольку ливни отрезали дороги в Порт Фуршон - ключевой хаб для вертолетов и судов, обслуживающих месторождения на шельфе. Добыча в заливе остается на 1 млн баррелей в день ниже, чем до урагана, и на ее полное восстановление может уйти еще две недели, прогнозирует Baker Hughes.

Ураган «сильно изменил баланс спроса и предложения углеводородов в США и во всем мире», что может позволить котировкам Brent вырасти до 75 долларов на этой неделе, полагает Шейбе.

Прогноз на зиму будет зависеть от погоды: холода могут принести нефть и по 100 долларов, считает Бланш из BofA.
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