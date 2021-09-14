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За первые полгода 2021-го иностранные инвесторы вложили в Минск 3 миллиарда долларов. Кто выделял финансы?

За период январь-июнь 2021 года в реальный сектор экономики Минска инвесторы вложили 2,8 миллиарда долларов. 40% инвестиционных средств пришлось на российские предприятия, при этом большая часть денежных вложений была прямой.

По данным Главного статистического управления города Минска, основные инвестиции в белорусскую столицу – 38,8% от объема поступивших средств – пришлось на Россию, сообщили «Минск-Новости». Второе место – порядка 17,9% – занимают предприятия Кипра, на третьем место – около 11,6% – Украина. Особо следует отметить, что 90,8% вложений, поступивших в экономику Минска, оказались прямыми.
 
За аналогичный период столичные предприятия инвестировали за границей 1,8 миллиарда долларов. Большая часть средств – 75,5% направлена в адрес российских предприятий. На втором место в списке предпочтений для вложений минских предприятий с 5,9% – украинский рынок, а на долю Кипра пришлось только 4,3%. Доля прямых капиталовложений в данном случае равняется 93,9%.
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