По данным Национального статистического комитета, в августе потребительские цены в Беларуси выросли на 0,2% по сравнению с июлем. А инфляция в годовом измерении составила 9,8% (именно так изменились цены в августе 2021-го по сравнению с августом 2020-го).





старшего аналитика «Альпари Евразия» Вадима Иосуба. Чего ожидать к концу года и имеют ли смысл в теперешних условиях долгосрочные прогнозы, поинтересовался «Филин»





Стоит обратить внимание на инфляцию в месячном выражении: по сравнению с июлем в августе цены выросли на 0,2%. Казалось бы, это совсем немного. Но тут имеет большое значение сезонность, потому что в предыдущие годы цены в августе вообще снижались, была месячная дефляция.





– Поэтому даже небольшой рост за месяц нельзя записать в качестве достижения. И в общем, замедлилась инфляция или не замедлилась, это смотря в чем мерить – в слонах или в попугаях.





Впрочем, справедливости ради надо отметить, что скачок инфляции наблюдается во всем мире. В России инфляция выше, чем была в предыдущие годы, в США инфляция зашкалила за 5%, что по американским меркам очень много.





В мире растет спрос на сырье после выхода большей части мировой экономики из ограничений, связанных с ковидом, растут цены на сельскохозяйственные товары. Поэтому отчасти рост цен в Беларуси можно объяснить импортом инфляции, то есть инфляцией на внешних рынках, а отчасти, конечно, проблемы внутренние, – сказал Иосуб.





Евразийский банк развития предполагает сохранение годовой инфляции в Беларуси на нынешнем уровне, специалисты МВФ ожидают к концу года свыше 8%, а по официальным прогнозным параметрам эта цифра не должна была превысить 5%. Почему такая разбежка и чьи прогнозы ближе к реальности?





– Начнем с официального прогноза, поскольку эта история из года в год повторяется. Параметры социально-экономического развития утверждаются указом Лукашенко в конце предыдущего года и их не принято пересматривать, просто нет механизма для того, чтобы взять и поменять официальные показатели. При этом, кроме этих утвержденных показателей, которые не пересматриваются, потому что этого не делается никогда, есть видение Нацбанка. И Нацбанк называл цифры около 8%.





Еще недавно, действительно, можно было бы ожидать замедления инфляции с нынешних почти 10% в годовом выражении до 9%, может быть, даже до 8% к концу года. Но сейчас появилась информация, что у нас достаточно плохая ситуация с урожаем текущего года. Это значит, что рост цен на зерновые, как и на кормовые культуры, вероятнее всего, не замедлится. А это, в свою очередь, скажется на ценах на мясо, на молоко и так далее.





С учетом всех этих факторов мне кажется наиболее вероятным прогноз, что к концу года инфляция в годовом выражении останется на нынешнем уровне или чуть ниже, но вряд ли опустится менее 9,5%, – считает Иосуб.





Сами белорусы, кстати, смотрят в ближайшее экономическое будущее еще более пессимистично. Так, раз в квартал Нацбанк публикует ощущаемый и ожидаемый самими белорусами уровень инфляции.





Итоги очередного, сентябрьского опроса населения будут опубликованы лишь в октябре, но если сравнить данные предыдущих опросов, за март и июнь, то растет число тех, кто считает, что «жить стало хуже, жить стало дороже».





Например, если в марте «выросшими очень сильно» посчитали цены 49,7% опрошенных, то в начале лета таковых было уже 57,4%. Почти 60% участников опроса в июне ожидали, что рост инфляции продолжится с такой же интенсивностью, а 26,5% полагали, что ускорится.





– В том, что рост цен ускорится, я не соглашусь с пессимистами, – говорит Вадим Иосуб. – Чтобы инфляция ускорилась с нынешних уровней, должны быть причины. Это либо дальнейшее ускорение ее на внешних рынках, чего пока не наблюдается – все-таки похоже, что на внешних рынках, в Европе и США, своего пика инфляция достигла в начале лета и будет потихоньку замедляться. Либо внутренние причины, но если говорить о том, что происходит сейчас, то внутренних причин для ускорения инфляции также нет.





А что касается уровня ожидаемой и ощущаемой инфляции, тех опросов, которые проводит и публикует Нацбанк – у нас в стране они стандартно выше реальной, фактической инфляции. Просто так исторически сложилось, что когда инфляция замедляется, ускоряется или стоит на месте, в любом случае ждут ее разгона.





Нацбанк удерживает ситуацию, и пока это ему удается. Ведь есть сторонники и другой политики: снизить ставку рефинансирования, раздать кредиты всем предприятиям для их спасения, – но пока Нацбанку удается отстоять свое мнение, свое видение разумной монетарной политики. Будет ли дальше так всегда или хотя бы сохранится на протяжении следующего года, ответить невозможно.



