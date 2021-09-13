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Максим Блант: «Проще сказать, что белорусам оставят. Например, национальную валюту»

Российский эксперт Максим Блант – о цене поддержки Лукашенко Москвой.

Максим Блант: «Проще сказать, что белорусам оставят. Например, национальную валюту»
Частые визиты Александра Лукашенко в Россию экономический обозреватель Радио Свобода Максим Блант считает вынужденной мерой: единственный источник денег для гостя из Минска в условиях международных санкций — Россия.

— С кредитами на этот раз, правда, получилось не очень. Думал Александр Григорьевич увезти в Минск 3 миллиарда долларов из Евразийского фонда стабилизации и развития, главным спонсором которого является Россия. Но нет. Путин пообещал всего 640 миллионов, да и то до конца следующего года, — отметил эксперт.

Впрочем, по словам Максима Бланта, это вовсе не значит, что белорусская экономика останется без российских субсидий. В качестве примером обозреватель привел договоренности о ценах на газ, которые для Беларуси пока сохраняться на прежнем уровне.

Максим Блант процитировал слова Лукашенко о тесноте отношений между союзниками:

— Деликатно президент России не сказал о разного рода рассуждениях, что кто-то кого-то поглотит и так далее. Должен сказать, что мы этой болезнью и не болели с президентом России. Если этим кто-то болел, можем подлечить. Я недавно сказал: мы достаточно умные люди, и если нам понадобится иметь абсолютно тесные отношения — еще мощнее, чем в унитарном государстве, мы с ним это сделаем элементарно.

От себя обозреватель добавил, что белорусский правитель умеет подбирать слова:

— Поглощение, лучше и не скажешь. И уже не только экономическое. Перечислять, что теперь в Беларуси будет как в России, загибая пальцы, не буду. Подписано 28 «дорожных карт» — у меня и пальцев не хватит. Проще сказать, что белорусам оставят. Например, национальную валюту. Вот только денежно-кредитная политика в республике будет определяться в Банке России. Так что белорусский Национальный банк станет фактически одним из департаментов российского ЦБ.

Эксперт убежден, что сдача Лукашенко собственной страны не принесет России никаких выгод:

— Россия де-факто прирастает территорией и приобретает очень токсичный — как с экономической, так и с политической точки зрения — актив. Ничего хорошего из этого не выйдет — достаточно взглянуть на аннексированный Крым.
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