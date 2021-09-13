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Компания Виктора Прокопени инвестировала $500 000 в проект основателя dev.by

Компания VP Capital, принадлежащая бизнесмену Виктору Прокопене, инвестирует $500 000 в образовательный проект в IT-сфере, принадлежащий основателю dev.by Артему Концевому.

Новый проект dev.media стартует осенью 2021 года и будет рассчитан на международную аудиторию. Среди актуальных для проекта тем — сервисы для IT-специалистов, укрепление компетенций, саморазвитие, тема «войти в айти», карьерный рост, пишет dev.by.

Для VP Capital эти 500 000 — вторая такая инвестиция. Первый раз аналогичную сумму в dev.media вкладывали в 2017 году.

dev.media — международная медиагруппа, основанная Артемом Концевым. Включает издания про технологии dev.by, dev.ua, а также ряд проектов на стыке медиа, технологий, образования и рекламы, пишет reform.by
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