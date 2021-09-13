Новый проект dev.media стартует осенью 2021 года и будет рассчитан на международную аудиторию. Среди актуальных для проекта тем — сервисы для IT-специалистов, укрепление компетенций, саморазвитие, тема «войти в айти», карьерный рост, пишет dev.by.





Для VP Capital эти 500 000 — вторая такая инвестиция. Первый раз аналогичную сумму в dev.media вкладывали в 2017 году.





dev.media — международная медиагруппа, основанная Артемом Концевым. Включает издания про технологии dev.by, dev.ua, а также ряд проектов на стыке медиа, технологий, образования и рекламы, пишет reform.by



