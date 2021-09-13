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В Беларуси появился новый фактор инфляции. Какой именно?

Продовольствие и сырье на мировых рынках продолжает расти в цене, что содействует и росту инфляционных ожиданий для белорусской экономики.

По данным на август годовая инфляция в Беларуси составила 9,8%, такие же данные фигурировали и за июль. По мнению аналитиков, повышенные инфляционные ожидания влияют и на рост цен, пишет blizko.by
 
«Снижение урожая зерна (на 19% в годовом выражении по состоянию на 10 сентября) может стать дополнительным инфляционным фактором в оставшейся части года», – отмечено в макроэкономическом обзоре ЕАБР.
 
По прогнозам ЕАБР, ожидается, что годовая инфляция будет сохраняться аналогично текущему уровню до ноября, после чего она может замедлиться в декабре.

Ранее специалисты банка сделали прогноз, что годовая инфляция для Беларуси составит более 9%. Но согласно официальной статистике Белстат, в 2020 году инфляция составила 7,4%.
 
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