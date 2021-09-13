архивное фото interfax.by, 2014 год





"Они (изменения - ИФ) предусматривают включение в документ трех новых дополнительных позиций, благодаря которым Российская Федерация сможет пересмотреть межгосударственные стандарты на консервы из натуральных креветок, печени рыб и рыборастительные консервы", - говорится в сообщении.





"Действующие межгосударственные стандарты на эту продукцию разработаны более пяти лет назад и не охватывают современные технологические аспекты выпуска консервной продукции из водных биоресурсов", - отметили в пресс-службе.