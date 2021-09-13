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Белорусские креветки на контроле. ГОСТы на консервы из креветок, печени рыб и рыборастительные консервы пересмотрят в ЕАЭС

Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила изменения в Программу по разработке межгосударственных стандартов к техническому регламенту ЕАЭС "О безопасности рыбы и рыбной продукции", сообщили в пресс-службе ЕЭК в понедельник.

архивное фото interfax.by, 2014 год

"Они (изменения - ИФ) предусматривают включение в документ трех новых дополнительных позиций, благодаря которым Российская Федерация сможет пересмотреть межгосударственные стандарты на консервы из натуральных креветок, печени рыб и рыборастительные консервы", - говорится в сообщении.

"Действующие межгосударственные стандарты на эту продукцию разработаны более пяти лет назад и не охватывают современные технологические аспекты выпуска консервной продукции из водных биоресурсов", - отметили в пресс-службе.
Цитирует Интерфакс-Запад
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