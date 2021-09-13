Бизнес-ангела Остринского из топ-200 самых успешных и влиятельных приговорили к двум с половиной годам "домашней химии"
И запретили на 5 лет заниматься предпринимательской деятельностью
Инвестора Валерия Остринского из топ-200 успешных и влиятельных бизнесменов приговорили к 2,5 года «домашней химии» за «налоговое мошенничество» и запретили на 5 лет заниматься предпринимательской деятельностью, пишет Наша нива.
«Нельзя заниматься предпринимательством и платить налоги, но можно ведь заниматься общественно-социальными проектами, например создать партию уголовников и думаю, что у нее есть шанс стать самой многочисленной в нашей странной стране», — комментирует приговор Остринский.
Валерий Остринский — инвестор, бизнес-ангел, соучредитель объединения Angels BAND, входит в топ-200 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси, согласно изданию «Ежедневник».
16 января Валерия Остринского задержали в деревне Барово в Ивьевском районе. Поводом для этого стал вывешенный на хуторе бело-красно-белый флаг с «Погоней».
16:54 13/09/2021
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