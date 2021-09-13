+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Интеграция Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Бизнес-ангела Остринского из топ-200 самых успешных и влиятельных приговорили к двум с половиной годам "домашней химии"

И запретили на 5 лет заниматься предпринимательской деятельностью

Бизнес-ангела Остринского из топ-200 самых успешных и влиятельных приговорили к двум с половиной годам "домашней химии"
Инвестора Валерия Остринского из топ-200 успешных и влиятельных бизнесменов приговорили к 2,5 года «домашней химии» за «налоговое мошенничество» и запретили на 5 лет заниматься предпринимательской деятельностью, пишет Наша нива.

«Нельзя заниматься предпринимательством и платить налоги, но можно ведь заниматься общественно-социальными проектами, например создать партию уголовников и думаю, что у нее есть шанс стать самой многочисленной в нашей странной стране», — комментирует приговор Остринский.

Валерий Остринский — инвестор, бизнес-ангел, соучредитель объединения Angels BAND, входит в топ-200 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси, согласно изданию «Ежедневник».

16 января Валерия Остринского задержали в деревне Барово в Ивьевском районе. Поводом для этого стал вывешенный на хуторе бело-красно-белый флаг с «Погоней».
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]