Впервые в истории: цена на газ в Европе превысила $750
Речь идет о цене на октябрьские фьючерсы
Цена одной тысячи кубмометров газа в Европе превысила 750 долларов. Таким образом, она обновила исторический рекорд. Речь идет о цене на октябрьские фьючерсы.
Газ дорожает в связи с низким уровнем его запасов в подземных хранилищах Европы при ограниченном поступлении этого топлива по трубопроводам и в сжиженном виде. Заполненность газохранилищ в субботу составляла 70,45%, что на 15,5% ниже среднего показателя за последние пять лет.
16:17 13/09/2021
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