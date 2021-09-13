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Впервые в истории: цена на газ в Европе превысила $750

Речь идет о цене на октябрьские фьючерсы

Цена одной тысячи кубмометров газа в Европе превысила 750 долларов. Таким образом, она обновила исторический рекорд. Речь идет о цене на октябрьские фьючерсы.

Газ дорожает в связи с низким уровнем его запасов в подземных хранилищах Европы при ограниченном поступлении этого топлива по трубопроводам и в сжиженном виде. Заполненность газохранилищ в субботу составляла 70,45%, что на 15,5% ниже среднего показателя за последние пять лет.
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